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THE HENLEY系列周六再賣50伙

【明報專訊】本港拆息回落下，近日新盤交投市況理想，其中恒地（0012）早前減價17.5%，推售旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY系列80伙餘貨，即日接近沽清，發展商昨加推新一批50個單位於本周六發售，惟減價幅度收窄至15%。

恒基物業董事及營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY系列於上周末端午節期間推售80伙幾近沽清，面對大量向隅客查詢，集團加推50伙應市、提供15%折扣，戶型包含開放式至3房連儲物房戶，折實均呎2.07萬元；入場單位為第3A座31樓F室，折實價507.76萬元，整批單位本周六以先到先得形式發售。

天瀧3房售3587萬 呎價3.3萬

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，啟德跑道區天瀧最新售出第6座10樓A室，實用1085方呎3房戶，成交價3587萬元、實呎逾3.3萬元；天瀧1個月內售出19伙，連車位套現約8.8億元。

滶晨日內公布首張價單

此外，新世界（0017）與港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸滶晨（睇樓手冊刊於B4版），昨首度開放兩房示範單位予傳媒參觀，為實用494方呎、以第1A座18樓B室作藍本。新世界營業及市務部總監何家欣表示，滶晨日內公布首張價單；項目上周推出至今累售27伙、套現約15億元，每伙平均售價約5600萬元，均呎約3.9萬元。

UNI Residence

折實均呎1.66萬加推28伙

另永泰（0369）及萬科香港合作的沙田顯和里UNI Residence，加推4號價單共28伙，折實價499.1萬至682.4萬元，整批折實均呎16,661元，同時公布新銷售安排，本周六以價單形式發售55伙、另5伙下周一起招標，該55伙折實410.8萬至704.4萬元，實呎14,340至18,443元，折實均價約16,422元。

東街42 TUNG ST. 複式

售3922萬 項目新高

市區新盤不乏大額成交；太古前「大班」簡基富領軍的The Development Studio部署推售灣仔堅尼地道33號之際，同系上環東街42 TUNG ST.透過招標售出複式單位，成交價3922.23萬元，創項目新高成交價紀錄；單位為18樓至18U樓，實用1157方呎3房雙套間隔，實呎3.39萬元。項目自2023年8月推出至今累沽5個單位。

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