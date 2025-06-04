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內地客5.1萬租寶翠園3房 呎租56元

【明報專訊】即將踏入暑假租務旺季，繼續有內地客來港租樓，帶動市區屋苑租賃成交；中原高級資深分區營業經理陳昌如表示，西區寶翠園第6座高層A室，屬實用905方呎3房1套間隔，新近以5.1萬元租出、實用呎租逾56元，屬市價水平，新租客為內地客；業主於2000年以686萬元一手購入單位、持貨25年，享8.9厘租金回報。陳昌如表示，寶翠園5月租賃成交活躍，累錄約13宗租務成交。

專才1.8萬租藝里坊．1號1房

事實上，學生及專才對租盤需求持續強勁；中原高級分區營業經理李子駿表示，西營盤藝里坊．1號高層B室，實用257方呎1房間隔、享少海景，以1.8萬元租出、實用呎租70元，新租客為內地專才；業主於2019年以約839萬元一手購入單位，持貨約6年，享約2.6厘租金回報。

峻峰花園兩房租1.7萬

業主回報逾3.4厘

此外，美聯高級區域經理周永業表示，位處筲箕灣港鐵站上蓋的峻峰花園，新錄D座中層3室租務成交，屬實用450方呎兩房戶型，以月租1.7萬元成交、實用呎租約38元；業主於2017年2月以約592萬元購入，持貨8年，享租金回報逾3.4厘。九龍方面，中原分行經理施蒂文表示，啟德區啟德1號新錄租賃交投，單位為第2座高層D室，實用367方呎1房間隔，以1.95萬元獲承租、實用呎租逾53元，據稱租客為內地專才；業主於2016年9月以615.6萬元一手購入，持貨近9年，享租金回報3.8厘。施表示，5月啟德1號錄8宗租務成交。

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