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紀惠3900萬 再沽租庇利街舖

【明報專訊】持有多個工商舖物業收租的紀惠集團，近月接連沽售物業。市場消息稱，中環租庇利街9至11號地下B號舖，面積約1106方呎，最新以約3900萬元售出，呎價3.5萬元，物業現由越南餐廳租用，月租11.4萬元，租金回報3.5厘。

資料顯示，物業由建懋有限公司（CHAMP CONCEPT LIMITED）持有，公司股東及董事均包括紀惠集團主席廖湯慧靄，該公司2010年1.628億元一籃子購入上述地舖連同毗鄰的租庇利街12號萬安商業大廈地下A、B舖連閣樓，惟暫時只售出租庇利街9至11號地下B號舖，而萬安商業大廈地舖面積約3060方呎，連1286方呎閣樓。

上月3880萬蝕讓同街另一舖

事實上，紀惠集團上月以3880萬元售出租庇利街1至3號地下B舖，舖位面積約1500方呎，呎價約2.6萬元。紀惠集團2011年初7280萬元購入，持貨約14年，帳面蝕3400萬元或47%，為集團近月售出之物業中首宗蝕讓個案。

另一方面，位於太子白楊街9號地下D至F號舖的潮州餐廳「和昌潮味館」總店近日公布於本月30日結業，該店指3年疫情後大家的生活習慣改變，已經大不如前，通關並北上消費，人流大減，加上經濟前景不明朗，租約到期等因素，為了減省開支，逆境求存而結業，至於位於基隆街105號地舖將會繼續營業。資料顯示，上述白楊街9號舖位，由會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀去年以約1600萬元購入，舖位面積855方呎，呎價約1.9萬元。

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