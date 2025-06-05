世邦魏理仕：AI熱潮刺激本港數據中心需求增長

該報告亦指出，香港憑藉獨特地理位置及成熟金融生態系統，帶動超大規模數據中心及企業需求，以此增加其吸引力。世邦魏理仕香港顧問及交易服務—工業及物流部執行董事黎尚文稱，香港作為亞太地區數據中心流量的重要入口，儘管面臨土地和電力供應的挑戰，仍能吸引投資者高度關注，特別是來自AI及雲端服務供應商的需求，預計將成為推動下一波增長的主要動力。

報告又提到，內地及本地IT服務供應商、電子商務平台和銀行機構是本港數據中心市場的主要需求來源，而由於新加坡市場的可用空間日益緊張，不少租戶正考慮將香港作為替代選擇。然而香港市場亦正面臨供電及竣工日程日益增加的壓力，或會影響數據中心的選址與投資策略。

料未來3年數據中心供應量將翻倍

世邦魏理仕亞太區研究部主管蔡詠嘉稱，未來AI廣泛應用及市場對雲端服務的依賴，將繼續推動亞太地區數據中心市場發展，吸引大量投資者；日本、韓國及澳洲等成熟市場仍是主要增長點，新加坡因供應有限，預計租金進一步上升。