滶晨折實均呎2.09萬 港島南岸首批新低 首批101伙兩房佔近九成半 2房折實850萬入場

明報記者 歐陽慧恩

樓花期約17個月的滶晨，首批101伙中，78伙折實價低於1000萬元水平，而實用面積455方呎兩房，折實850.3萬元入場，亦屬港島南岸各期數首批中暫時最低，對上最低為去年3月開價的長實Blue Coast I，實用面積452方呎的兩房戶，折實878萬元入場，實呎約1.94萬元。

滶晨首批價單單位涵蓋兩房至4房戶型，價單單位面積由455方呎至1261方呎，定價由1062.9萬元至4655.9萬元，折實價為850.3萬元至3724.7萬元。入場單位為1B座6樓E室，實用面積455方呎，兩房間隔，折實價850.3萬元、實呎18,688元，呎價亦為首批最低。

首批折實均呎較同區高峰低三成

價單中亦包括4伙四房戶及兩伙三房戶。新世界營業及事務部總監何家欣認為，首批開價水平具市場吸引力，未來有調升空間，是次將採網上登記形式收票，最遲本周六起收票，兩房示範單位亦將在周五向公眾開放；至於項目自上月起以招標形式開售，至今已累沽約28伙大單位、套現近15.5億元。

新世界等合組的財團於2021年初投得港鐵港島南岸第5期項目發展權，5期分為5A及5B期，共提供825伙。當時市場消息稱，項目補地價約64.37億元，以發展樓面約63.6萬方呎計，每方呎樓面補價約10,119元，較2019年9月項目第4期（海盈山系列）的每方呎樓面補價10,587元低約4%。另外設固定分紅，比例約為25%。

區內未來潛在供應逾1300伙

值得留意的是，港島南岸至今仍有部分期數尚未推出，未來區內將持續出現一手新供應，如由嘉里（0683）等發展的第4期，此外早於2023年7月推出4A期海盈山，其中4B期的368伙則已獲批售樓紙，屬隨時可推售期數；另5B期亦設378伙，關鍵日期為2026年12月，只比是次推出、關鍵日期為2026年11月的5A期滶晨遲約1個月收樓。

另外，屬港島南岸最後一期的第6期，由會德豐等發展，當中第6A期已於去年向地政總署申請預售樓花同意書，涉463伙，預計2027年5月底落成，至於第6B期則涉154伙。目前港島南岸單是仍未開售的期數中，尚有約1363伙潛在供應。