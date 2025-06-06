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NOVO LAND 3A最快本月開價

【明報專訊】新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA大開紅盤後，同系已屆現樓的屯門兆康NOVO LAND，最快本月推售第3A期涉534伙。新地代理執行董事陳漢麟表示，NOVO LAND第3A期將以市價推售，正籌備開放3個示範單位，最快本月上載樓書和價單。NOVO LAND系列提供逾4500伙，項目已全部落成，2022年夏天推出至今累售逾3400伙、套現逾200億元。

項目昨日向傳媒首度開放住客會所NOVO Resorts第3期部分設施，會所由「Poolside Club」、「Garden Club」、「Skywalk」3部分組成，連公用花園等總面積約40萬方呎，共提供88項設施。其他新界一手豪宅亦不乏成交，香港興業（0480）希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，最新售出山城徑26號洋房，成交價5738.7萬元，該洋房實用面積3294方呎，實呎逾1.7萬元，買家成交期210日。

林海山城洋房5739萬沽 實呎1.7萬

香港興業銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，適逢銀行放寬樓按新政策 ，除本地用家外，內地客或外來買家比例亦有增加迹象；林海山城開售至今，售出及出租單位累計138伙，其中買賣總成交金額近30億元。

市區方面，新地及會德豐合作、屬現樓的何文田太子道西233號，招標售出2樓D室，實用面積473方呎兩房間隔、連97方呎平台特色戶，成交價1025.05萬元、實呎2.16萬元，買家成交期360日。

港島南區豪宅亦不乏一手成交，合景泰富（1813）與龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，招標售出第6座16樓B室，實用面積1689方呎4房雙套間隔，成交價4205.6萬元、實呎2.49萬元，買家成交期64日。

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