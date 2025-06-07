旺角龍牀盤14宗撻大訂 9伙平25%重售 152呎納米樓呎售1.8萬 3年前呎價高見2.4萬

【明報專訊】雖然新盤市况不俗，但部分於2022年以高價購入一手納米樓的買家，卻撻大訂「跳船」。被市場形容為「旺角龍牀盤」，益兆及俊和合作、屬現樓的旺角豉油街單幢盤雋薈，早前錄得14宗開放式戶撻大訂、估計涉殺訂總額逾656萬元，料為近期涉撻大訂宗數最多的市區新盤，其中9伙新近重新售出，成交價278.6萬至455.3萬元，實呎1.8萬至2.1萬元，較3年前原成交價低約25%，其中一個152方呎單位，3年前呎價高見2.4萬元，但今天則以呎價約1.8萬元再售出（見表）。