美聯黃建業：籲政府設跨境購房通 引活水激活「內需」

黃建業指出，在無新房策支持下，預期今年上半年整體住宅物業成交量達31,200宗，較去年同期升3.3%，惟成交金額卻回落，預計僅錄2220億元，按年大跌約一成，見9年同期新低，出現「量升額跌，價量背馳」的情况，反映樓市於撤辣後並未全面復蘇，但在整體樓市基礎穩固下，預計下半年二手樓價跌幅有望收窄並將靠穩。

CCL終止兩連跌 按周升0.3%

值得留意的是，隨着息口回落，「供平過租」重現，本地買家入市轉趨積極，黃建業預計，若低息環境持續，本地購買力將繼續反撲，細價樓料受追捧。為促進樓市全面向好，黃建業建議政府推出置業優惠政策，考慮設立「跨境購房通」，亦即是內地及香港互聯互通機制的「購房」版，讓兩地居民可以在兩地購房，並便利內地人才落戶香港。

此外，他又建議投資移民全面放寬至任何樓價的物業，樓價全數計入投資額，幫助消化供應，同時亦可為庫房帶來收入。他更指出，引入「活水」刺激「外需」屬刻不容緩。

另外，具體反映5月12日至5月18日市况的中原城市領先指數CCL，最新報135.59點，按周升0.32%，終止兩周連跌，是5月12日中美同意互降關稅並暫緩90天，13日H按實際按息跌穿3厘，14日及18日西沙SIERRA SEA第1B期首輪及次輪價單即日沽清當周市况。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手樓市氣氛略為回暖，成交有所增加，CCL守住135點水平。惟中美局勢未明，買家繼續入市筍盤為主，而且發展商積極低價推售多個新盤及減價促銷貨尾，相信短期二手樓價反覆尋底未變。她又稱，CCL距離次季目標133點，現時相差2.59點或1.91%。