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湯文亮7.5萬租紀雲峰3房戶連車位

【明報專訊】近月紀惠集團或相關人士先後出售多個物業，其中紀惠集團行政總裁湯文亮，早前更沽出大潭陽明山莊自住單位。資料顯示，湯文亮或相關人士，最新以公司名義租用跑馬地紀雲峰一個3房單位，月租7.5萬元、實用呎租約49元，屬市價水平。

以公司名義承租 租期3年

上述單位為紀雲峰極高層戶，實用面積1531方呎，3房雙套間隔，上月以月租7.5萬元連車位租出，實用呎租約49元，租約期由本月初至2028年5月底，為期3年。資料顯示，新租客以JENMASTER DEVELOPMENT LIMITED作登記，公司股東及董事均包括TONG MAN LEUNG JACINTO（即湯文亮的英文名字）及相關人士。登記業主姓朱，於2014年約4508萬元一手購入單位，並以140萬元購入一個車位，總價4648萬元，現租金回報約1.9厘。

事實上，紀惠集團近月沽出多個物業，而湯文亮亦以1.38億元售出自住的陽明山莊頂層相連戶，單位總實用面積4616方呎，實呎29,896元，持貨17年帳面獲利3650萬元或36%。單位放售時湯文亮曾指出，「咁大個單位，只得兩個人住，很悶」。他並曾向傳媒透露，售出單位後會收回其持有的一個跑馬地單位作自住。

孫大倫月租9.8萬租出好利閣4房

另樓齡約48年的中半山好利閣，位於低層A室，實用面積2272方呎，4房雙套間隔，以月租約9.8萬元租出，實用呎租約43元。資料顯示，業主GLOBAL LEADER MANAGEMENT LIMITED於2001年以約1040萬元購入，租金回報約11.3厘，公司股東及董事均包括連鎖冲印品牌快圖美母公司、中港照相器材集團（1123）主席孫大倫等。另跑馬地禮頓山2座最低層戶，實用面積1240方呎，3房1套連平台間隔，亦以月租8.2萬元租出，實用呎租約66元，業主2011年4350萬元購入，租金回報約2.3厘。

此外，大業主僑福持有的大潭陽明山莊17座低層共4伙，包括兩個實用面積2188方呎及兩個2626方呎單位，上月以每伙5141.8萬至6171.1萬元售出，買家分別以4家不同公司登記，並由兩名不同的蔡姓人士各自出任不同公司的股東及董事，料屬同一家族入市，總價涉逾2.26億元，平均實呎約2.35萬元。

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