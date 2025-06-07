moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

天鑽1房加租6% 內地生預付一年涉18萬

【明報專訊】踏入6月，暑假租務旺季將來臨，內地生亦開始來港搶租。大埔半新盤天鑽一個1房戶，獲租住一年的內地生退租後，業主隨即加租約6%，獲另一名內地生以月租1.52萬元承租，並預繳一年租金、涉資約18.2萬元。

中原分行經理楊頌堯表示，天鑽8座中層F室，實用面積372方呎，1房間隔，原由內地生以1.43萬元承租，一年租約完結後不續租，業主現隨即加租約900元或逾6%至月租1.52萬元，租予另一名升讀香港中文大學的內地生，實用呎租約41元，並預付一年租金涉約18萬元。業主2019年489萬元一手購入，租金回報約3.7厘。

內地生1.75萬租NOVO兩房 呎租38元

此外，美聯物業首席高級營業經理周麗萍表示，屯門NOVO LAND 1B期Bergen 2座中層D室，實用面積約465方呎兩房戶，獲來港升讀大學的內地生以月租1.75萬元承租，實用呎租約37.6元，月租及呎租均創屋苑兩房新高，打破去年11月以月租1.72萬元、呎租37元租出的兩房戶紀錄。業主2022年約696.9萬元一手購入，租金回報約3厘。

再有內地專才來港租樓。中原高級分行經理姚枝榮表示，火炭星凱．堤岸1座高層C室，實用面積228方呎開放式間隔，業主開價約1.55萬元，議價後稍減500元或3%，以月租1.5萬元租出，實用呎租約66元，租客為內地專才，業主今年1月才以489萬元一手購入，租金回報約3.7厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款