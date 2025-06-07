英皇或相關人士 9288萬沽維港峰舖

上址登記買家為李暖昇（基金）有限公司，該公司股東包括張素顏及李暖昇，而董事則為李暖昇，據悉李氏為西環一間藥材批發店負責人。

維港峰屬英皇集團發展的物業，項目於2015年第三季入伙至今，地下3個商舖一直由英皇集團或相關人士保留作收租用途。

買家為西環藥材批發店或相關人士

事實上，英皇集團或相關人士近年接連出售非核心物業，如在2006年以3760萬元購入西營盤德輔道西444至452號香港工業大廈17樓全層（連一個車位）和地下A、B舖（連兩個車位），兩項物業分別於2023年以8288萬元和1.48億元沽出，合共套現逾2.3億元，而英皇集團或相關人士等持貨最少17年，帳面獲利逾1.9億元或5倍多。

香港聖經教會7900萬購西環舖

另由小巴大王馬亞木的家族成員持有的西環皇后大道西455至485號地下2及3號舖連1樓及平台，上月以7900萬元易手，以總面積約1.47萬方呎計，呎價約5374元。

據悉，上述物業連租約出售，租客包括時裝店、學校等，每月租金收入約37.7萬元，即買家享約5.7厘回報。資料顯示，登記買家為香港聖經教會有限公司；而馬亞木家族早於2005年以約4250萬元購入，持貨20年間，帳面勁賺約3650萬元或86%。