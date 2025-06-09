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示範單位設「歷史牆」 展示渣甸山舊風貌

【明報專訊】渣甸山為知名傳統豪宅地段，向來是城中富豪喜愛之聚居地；中信泰富是次以現樓形式推出峻譽‧渣甸山，除開放現樓示範單位接受預約參觀外，亦希望到場參觀的準買家，可以認識渣甸山的發展歷史，特意在第2座12樓C室設置「歷史牆」，展示多幅20世紀50至60年代的歷史圖片（部分屬19世紀中葉、香港開埠初期的珍貴圖片），介紹渣甸山，以至香港島的發展歷史。

盼準買家加深認識區內發展史

中信泰富物業代理董事李肇文表示，由於到場參觀的準買家，不乏內地客及新香港人，他們未必對渣甸山的發展歷史，有太深刻認識，因而特別設置「歷史牆」，以展示渣甸山早年的歷史。

翻查歷史資料，19世紀中葉，渣甸洋行在這座位處港島東的山峰，設立瞭望台指揮其商船出入維多利亞港，因而命名為「Jardine's Lookout」，中文譯名則為渣甸山，隨香港漸發展為繁榮商港，渣甸山亦逐漸成為港島的豪宅區。

另可留意的是，單位總數114伙的峻譽‧渣甸山，接近七成單位屬於兩房戶型，分佈於第2座，標準樓層每層設5伙，實用面積介乎435至711方呎，採開放式廚房設計，以增加時尚、年輕感，亦為同區豪宅屋苑較少見的入門版單位，相信可吸引年輕富豪，以及具經濟實力的專才客。

項目另一特別之處，是沒有提供3房單位；至於第1座主打的4房雙套標準戶，實用面積1679至1686方呎，採梗廚連備餐間設計，洋溢大宅氣派，標準樓層每層設兩伙，共有30個4房雙套標準戶。

4房戶廳房同向 望都會維港景

就現樓示範單位第1座12樓B室而言，實用面積1684方呎，大廳與各房間均屬同一坐向，向西北望銅鑼灣、跑馬地及港島都會景，兼享維港景；大廳通往寢區的走廊位，設有一列近乎落地的玻璃幕牆，除讓戶主及家人前往房間途中，可飽覽渣甸山一帶景色，亦提升室內採光度和通風度。此外，標準單位樓層高度3.5米，亦令室內具更佳空間感。

[發展商專訪]

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