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十大屋苑周末兩日15成交 半年新高

【明報專訊】6月樓市氣氛不俗，二手交投亦見活躍；據中原統計，十大屋苑過去周末兩日共錄15宗成交，較對上一周的12宗，增加3宗或25%，並創26周、即約半年新高，其中鰂魚涌太古城、天水圍嘉湖山莊同為交投最多屋苑，各錄得3宗成交，零成交屋苑為鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城及荔枝角美孚新邨。

另據美聯統計，過去周末兩日，十大屋苑同樣錄得約15宗成交，按周升25%，同樣創26周新高。

康山兩房未補價售415萬 賺3倍

成交方面，鰂魚涌居屋康山花園錄帳賺個案；利嘉閣分行聯席董事吳玉蘭表示，屋苑第9座中層A室，實用面積431方呎兩房戶，原業主以450萬元（未補價）放售，減價35萬元或8%後，獲外區綠表客以415萬元（未補價）承接、實呎9629元；原業主2002年以約100萬元（未補價）購入，持貨23年，帳面獲利約315萬元或逾3倍。

投資客365萬購新屯中兩房

新界方面，個別持貨多年的業主需蝕讓離場；中原副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅第1座高層J室，實用面積403方呎兩房戶，原業主叫價433萬元，減價23萬元或約5.3%，以410萬元易手、實呎10,174元；原業主2013年以422.6萬元一手購入，持貨12年，帳面蝕12.6萬元或約3%，連使費料實蝕約32萬元或約7.6%。

拆息回落，有投資者趁機購入連租約單位作投資；祥益地產區域董事黃慶德表示，新屯門中心第8座中層G室，實用面積455方呎兩房戶，單位屬連租約、不設睇樓，但無阻新買家斥365萬購入、實呎8022元。以單位目前月租約1萬元計，料享租金回報3.3厘；原業主2010年以165萬元購入，帳面賺200萬元或1.2倍。

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