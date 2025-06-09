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大南街銀主盤 意向價9000萬

【明報專訊】關稅戰形勢稍見紓緩，世邦魏理仕最新獲銀主委託，出售原本由已故「舖王」鄧成波的家族成員、持有逾九成業權的深水埗大南街舊樓，意向價為9000萬元，將於7月21日截標。

原由「舖王」家族成員持有

上述物業位於大南街39至43號，由鄧氏家族成員劉綺婷透過公司及個人名義持有逾90%業權，地盤面積約2895方呎，樓高6層，地下為餐廳，樓上則為學生宿舍，據悉已全數租出，物業總面積約為1.01萬方呎，銀主意向價9000萬元。翻查資料，鄧成波家族曾經在2021年向土地審裁處申請強拍，惟尚未完成收購，已經淪為銀主盤。

另外，據中原（工商舖）統計數據顯示，今年5月工商舖買賣市場共錄得約289宗成交，較4月錄333宗，按月回落約44宗或13.2%，成交宗數連續兩個月錄得逾一成跌幅；可留意的是，5月寫字樓買賣成交約70宗，較4月錄約58宗，則按月增加12宗或約20.6%，惟5月同期寫字樓成交金額，只錄約9.8億元，按月大跌逾65.1億元或86.9%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，在工商物業各範疇中，寫字樓買賣成交宗數逆市回升，惟涉成交金額則回落，相信主要是4月港交所（0388）以63億元購入中環交易廣場多層樓面，令4月寫字樓成交金額高見約74.92億元，反觀5月未有特別大額買賣成交，令寫字樓物業成交金額僅錄約9.8億元。

潘續指出，工廈市場亦未見轉好，上月錄163宗買賣成交，按月減23.1%；工廈物業價格亦受壓，上月成交金額約9.02億元，按月減約37.3%。商舖方面，5月錄得買賣成交約56宗，按月挫11.1%，而同期成交金額錄約9.84億元，按月跌約2.47%，其中紀惠集團月內積極去貨，共沽出4項舖位物業，套現逾2.5億元。

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