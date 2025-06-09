連方II樓底高 靈活打造空間

明報記者 趙頌明

攝影 廖凱霖

連方II位處海壇街268號，屬單幢式設計，提供378伙；單位涵蓋開放式至3房1套設計、內含33伙特色單位，實用面積176至611方呎，當中逾65%單位屬於1房和兩房戶型，合共設有248伙，實用面積介乎242至421方呎。

提供378伙 65%屬一兩房

項目屬單幢物業，對外景觀方面，主打的1房及兩房單位，即N1至N3室、N5室及S1至S3室，廳房向西南，主要外望海壇街及樓景。

值得一提的是，N8室向西北，望九江街、深水埗公園及寶血會嘉靈學校，環境相對清靜及開揚，而N8室屬項目供應不多的3房1套單位。

3港鐵站交匯 已屆現樓

今次介紹的27樓N10室無改動連家具示範單位，為開放式Studio Plus間隔，實用面積267方呎、連38方呎三合一露台，享九龍市景及山景；單位室內空間長約5.675米，闊約2.4米，方正實用。

設計師利用3.5米樓層高度優勢，以一體化複合式家俬設計，將上、下方空間分為寢區、活動區，下方設大量收納空間，可放置多對鞋履的高身推拉式鞋櫃、多功能收納櫃及多層層架，樓梯內亦設收納位，令每處空間用得其所。

此外，複合式家具內置摺疊式餐桌，可開展成餐桌或書桌。至於開放式廚房，配備嵌入式由地面至假天花的高櫃，另配備法國品牌De Dietrich的電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje抽油煙機。浴室則採用明廁設計，增加採光及通風。

至於27樓S10室無改動連家具示範單位，同為開放式Studio Plus設計，實用面積259方呎，同樣享九龍市景及山景，樓層高度亦是3.5米。

單位採用一體化複合式家俬設計，以雙面收納櫃作間隔優化空間，明確劃分為寢區、廳區空間，提升私隱度與實用性，而寢區設有層架及衣櫃，牀下亦設收納櫃可放置衣服。

一體化設計劃分寢區活動區

客飯廳設有到頂電視櫃，亦具備儲物空間；當中廳區擺放多功能茶几，能靈活升降，亦有收納空間。

另兩個無改動現樓示範單位，分別是27樓S3室，實用面積377方呎兩房設計，單位向西南，享九龍市區景及海景；而27樓N6室，實用面積538方呎3房設計，同樣向西南方。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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