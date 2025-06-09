moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

拆息回落 君匯港均呎重上1.7萬

【明報專訊】本港拆息回落，民生屋苑再次獲追捧；奧運站君匯港由於提供區內較細面積的兩三房單位，於5月份錄得5宗二手成交，暫為今年最旺月份，均呎亦重上1.7萬元水平，同屬今年最高。區內代理認為，拆息回落帶來的旺市，率先惠及樓價較低的屋苑，令做價亦隨成交量增加而回升。

明報記者 歐陽慧恩

美聯區域經理劉志偉表示，君匯港最新成交單位為第5座高層D室，實用478方呎兩房間隔，以838萬元易手、實呎17,531元，約為屋苑近兩個月來首個呎價超過1.7萬元的兩房單位；原業主則於2009年以422.8萬元購入上址，帳面賺415.2萬元或98%。

劉續指出，君匯港及港灣豪庭均屬奧運站一帶的入場屋苑，其中君匯港因提供實用約500餘方呎的3房單位，向來受買家留意，近月交投理想，料短期內做價亦將漸見回升。

南豐新邨3房售540萬 45年升值34倍

其他地區方面，中原高級資深分區營業經理張略欣表示，鰂魚涌老牌屋苑南豐新邨第4座中層D室，實用516方呎3房間隔，以540萬元成交，實呎10,465元，買家為同區用家；原業主早於1980年以15.6萬元一手購入單位，已移民外地，是次特意回港促成交易，帳面大幅獲利524.4萬元離場，單位45年間升值33.6倍。

至於新界區成交，中原副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城第41座高層D室，實用304方呎兩房間隔，以417萬元易手、實呎13,717元，新買家原為租客；原業主早於1994年159.8萬元購入，物業31年帳面升值257.2萬元或1.6倍。

外籍客1700萬購SAVANNAH 4房

利嘉閣分行市務經理楊凱俊稱，將軍澳SAVANNAH第1座中層B室，實用1030方呎，4房1套連工人房間隔，獲外籍客以1700萬元承接、實呎16,505元；原業主2016年以約1493萬元一手購入，持貨約9年，帳面獲利約207萬元或約14%。

另中原副區域營業經理王勤學表示，元朗富達廣場C座高層2室，實用779方呎3房1套間隔，為遺產盤，以700萬元沽出，實呎8986元，做價料為屋苑同類逾9年新低；原業主1991年7月159.3萬元買入，現由遺產承辦人沽出，單位34年間帳面升值540.7萬元或3.4倍。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款