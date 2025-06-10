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地產代理短炒兆邦苑 帳賺近百萬 9個月前225萬低撈兩房戶 現320萬沽

【明報專訊】政府「撤辣」後，市場不乏短炒個案，更有個別地產代理親自「落場」炒賣獲利，其中屯門一間小型地產代理行股東兼董事，去年9月以225萬元已補價購入屯門居屋兆邦苑一個極低層兩房戶，並為單位裝修，新近以320萬元已補價易手，未計及裝修費用，短短9個月炒高42%，帳面獲利近百萬元，為近期帳面升幅最大的二手居屋短炒個案。

明報記者

市場消息指出，上述單位為樓齡約34年的兆邦苑極低層戶，實用面積375方呎，兩房間隔，最新以約320萬元已補價易手，實呎8533元。資料顯示，原業主去年9月以225萬元已補價購入，持貨短短9個月，帳面獲利95萬元或42%。據悉原業主購入單位後，曾為單位裝修，現賺幅未計及裝修費。值得一提的是，原業主為兩名姓朱人士聯名購入，其中一名與區內一名地產代理名字相同，而翻查紀錄，該名人士同時為誠樂居地產代理有限公司之股東及董事。資料亦顯示，兆邦苑4至5年前，樓市高峰時，個別單位成交呎價最高曾破萬元大關。

YOHO Midtown 3房850萬沽 一年多帳升6%

另一邊廂，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗Grand YOHO 1座低層A室，實用面積498方呎，兩房間隔，以660萬元成交，實呎13,253元，為近年項目罕錄二手獲利個案。原業主2016年9月以約591萬元一手購入，上述單位原為發展商首推單位，故當年售價比其後推出的單位為低，現持貨近9年，帳面賺約69萬元或12%，連使費及當年發展商回贈，料實際獲利約67萬元或11%。

王又稱，Grand YOHO本月暫錄5宗二手成交，除上述賺錢個案外，其餘4宗成交均屬蝕讓，蝕幅由1.5%至28%不等。另元朗YOHO Midtown 5座高層C室，實用面積615方呎3房戶，以850萬元易手，實呎13,821元。原業主去年3月以805萬元購入單位自用，持貨僅1年多，帳面獲利45萬元或約6%，連使費料僅微利約4萬元或不足1%。

本木財仔盤3房1250萬沽 不足5年貶值三成

事實上，有業主因移民關係，故趁樓市氣氛稍為好轉，不惜以低價沽貨套現離場。中原地產高級資深分區營業經理黃國強表示，青衣美景花園10座低層D室，實用面積564方呎，3房間隔，以450萬元沽出，實呎約7979元，低於市價水平。原業主2005年以160萬元買入單位自住，早前已移民，物業內籠較殘舊，現持貨約20年易手，帳面獲利290萬元，升值1.8倍。

另外，再有市場半新盤錄大幅貶值成交。資料顯示，佐敦本木中高層B2室，實用面積718方呎，3房3套間隔，最新以1250萬元售出，實呎約17,409元，原業主於2020年底以約1804萬元一手購入，後淪為「財仔盤」，現轉手帳面貶值約554萬元或約31%。

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