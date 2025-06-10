moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美聯馬泰陽：一手料連續兩月破2000宗成交

【明報專訊】關稅戰形勢紓緩，一手交投市况回暖，美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽表示，近期樓市氣氛向好，樓價亦見喘穩，其中美聯樓價指數最新報126.29點，按周微跌0.02%，今年迄今錄得1.44%跌幅，顯示跌勢已放緩。馬認為，隨中美進一步會談，加上資金持續湧港，港股上破24,000點關口，料將利好樓市，估計6月一手成交量有望繼5月後，連續兩個月錄逾2000宗水平，樓價則有望短期回升。

馬泰陽指出，自從貿易戰放緩以來，一手交投持續向上，5月新盤成交錄近2300宗，較4月大增逾一倍，再配合中美即將進行新一輪貿戰磋商，勢為樓市提供進一步向上動力。另據美聯統計數據顯示，總計今年首5月一手已錄得逾1100宗「一客多食」現象，反映大手客重臨，對整體樓市氣氛亦會帶來支持作用。

另外，拆息持續向下，對樓市起支持作用。中原按揭董事總經理王美鳳表示，昨日1個月銀行同業拆息再跌至0.559厘，再見今年新低。以市場拆息按揭按H加1.3厘計，實際按息降至1.86厘，見2022年6月後新低水平。以平均按揭額500萬元，與5月初巿場按息仍為封頂息3.5厘，按息減幅已達1.64厘，30年期計，每月供款減少約4319元或19%。王又指出，5月初市場資金湧入，推高銀行體系結餘導致拆息下挫，惟部分資金或因應不同誘因或需求作配置，拆息或會有所回升， 然而基於銀行體系結餘仍維持達1735億元近3年新高，料今年本港H按息主要在1.8厘至3厘區間上落。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款