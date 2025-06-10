美聯馬泰陽：一手料連續兩月破2000宗成交

馬泰陽指出，自從貿易戰放緩以來，一手交投持續向上，5月新盤成交錄近2300宗，較4月大增逾一倍，再配合中美即將進行新一輪貿戰磋商，勢為樓市提供進一步向上動力。另據美聯統計數據顯示，總計今年首5月一手已錄得逾1100宗「一客多食」現象，反映大手客重臨，對整體樓市氣氛亦會帶來支持作用。

另外，拆息持續向下，對樓市起支持作用。中原按揭董事總經理王美鳳表示，昨日1個月銀行同業拆息再跌至0.559厘，再見今年新低。以市場拆息按揭按H加1.3厘計，實際按息降至1.86厘，見2022年6月後新低水平。以平均按揭額500萬元，與5月初巿場按息仍為封頂息3.5厘，按息減幅已達1.64厘，30年期計，每月供款減少約4319元或19%。王又指出，5月初市場資金湧入，推高銀行體系結餘導致拆息下挫，惟部分資金或因應不同誘因或需求作配置，拆息或會有所回升， 然而基於銀行體系結餘仍維持達1735億元近3年新高，料今年本港H按息主要在1.8厘至3厘區間上落。