點金貴金屬相關公司 1428萬購土瓜灣工廈

資料顯示，上述為工廈物業，由點金國際有限公司購入，其股東為深圳市點金貴金屬精煉有限公司，董事則包括點金貴金屬董事長黃文彬及財務總監郭子成。投資推廣署資料顯示，點金精煉目前在深圳、香港、鄭州、濟南等地設有生產及營運中心，原料採購、運輸到銷售，工業、珠寶、金融、貿易等不同行業已採用其產品與服務。原業主1998年839萬元購入5樓全層，目前仍持有部分單位，相信經是次轉讓將獲利甚豐。

啟如商業大廈全層放售 市值1270萬

高力香港物業重組服務部主管吳嘉輝表示，旺角亞皆老街2C號啟如商業大廈2樓全層（包括1至3室）寫字樓，面積1716方呎，最新由接管人推出市場招標放售，截標日期為7月31日，其中1、2號室連租約放售，3號交吉放售。他又稱，現時該廈放售呎價約7400元水平，若以同廈放售價作參考，今次放售物業市值約1270萬元。原業主2006年465萬元購入，現市值較19年前高約1.7倍。

美聯工商高級營業經理鄧耀南則指出，新蒲崗宏輝工業大廈高層全層現同步放租及放售，面積約10,642方呎，放售價約6500萬元，呎價約6100元，以月租計則約16萬元、呎租約15元水平。原業主2008年以1238萬元購入，現放售價較購入價高5262萬元或4倍多。