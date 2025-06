嘉峰前股東買MOUNT NICHOLSON樓王 上月6億購特色戶 呎價逾14萬破亞洲分層紀錄

明報記者

上述成交單位為MOUNT NICHOLSON第二期B座頂層特色戶,實用面積4217方呎,4房4套間隔,連3112方呎天台及兩個車位,上月以6.09億元售出、實呎高達144,415元,再創亞洲一手分層物業新高呎價,略高於項目2021年11月、由一個分層標準戶以成交呎價14.08萬元所創下的紀錄。

資料顯示,單位買家以桑德爾有限公司(SANDEER CO., LIMITED)作登記,公司股東及董事均為謝燕妮。據公開文件顯示,謝燕妮曾是嘉峰國際貨運的主要股東之一,2022年嘉里物流公布,斥不超過59.24億元,向Summer Way International Limited收購其持有的嘉峰國際貨運39%股權,嘉里則持有嘉峰國際貨運的61%;而謝燕妮則擁有Summer Way International Limited的78.1%股權。

金綸服裝創辦人1603萬買瓏珀山

另部分新盤亦獲名人入市,資料顯示,新地(0016)沙田瓏珀山Crown Tower 中層B室,實用面積942方呎,屬3房1套間隔,上月以1602.8萬元成交,實呎17,015元。買家為老牌校服公司金綸服裝有限公司,公司股東及董事均包括金綸創辦人林松坡等人。

爪哇呂氏家族8000萬蝕沽怡園4房戶

二手豪宅方面,爪哇控股(0251)呂氏家族成員王凱思持有的跑馬地黃泥涌峽道怡園一個實用面積3189方呎4房3套戶,上月中以8000萬元售出,實呎25,086元,買家以GRAND SKY LIMITED名義買入,公司董事姓梁及姓邱。資料顯示,王凱思2019年5月「甩名」後斥1.2546億元以首置身分入市,現帳面勁蝕4546萬元或36%,連使費料實蝕約5300萬元或42%,而最新成交價亦與單位再上一手業主2013年8月購入價8000萬元相同。

另九龍塘金巴倫道31號屋地,地皮面積9678方呎,現狀為實用面積約5094方呎,若以地積比0.6倍計,可建樓面約5806方呎,以2.08億元售出,以現狀樓面計,實呎約40,832元,若以可建樓面計,每方呎樓面地價則約35,825元。物業曾於2002年以公司名義斥3500萬元購入,其後公司董事曾出現變動,不排除曾「賣殼」,現成交價較23年前高1.73億元或4.9倍。