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嘉峰前股東買MOUNT NICHOLSON樓王 上月6億購特色戶 呎價逾14萬破亞洲分層紀錄

【明報專訊】近月樓市氣氛明顯好轉，部分超級豪宅亦錄高價成交，其中九倉（0004）及南豐合作、會德豐地產銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，上月以6.09億元、實呎144,415元售出一伙頂層特色戶，以呎價逾14萬元再創亞洲一手分層物業呎價新高紀錄，而單位買家新近亦曝光，為嘉峰國際貨運前主要股東之一，嘉里物流（0636）早於2022年曾以不超過59.24億元購入該公司39%股權。

明報記者

上述成交單位為MOUNT NICHOLSON第二期B座頂層特色戶，實用面積4217方呎，4房4套間隔，連3112方呎天台及兩個車位，上月以6.09億元售出、實呎高達144,415元，再創亞洲一手分層物業新高呎價，略高於項目2021年11月、由一個分層標準戶以成交呎價14.08萬元所創下的紀錄。

資料顯示，單位買家以桑德爾有限公司（SANDEER CO., LIMITED）作登記，公司股東及董事均為謝燕妮。據公開文件顯示，謝燕妮曾是嘉峰國際貨運的主要股東之一，2022年嘉里物流公布，斥不超過59.24億元，向Summer Way International Limited收購其持有的嘉峰國際貨運39%股權，嘉里則持有嘉峰國際貨運的61%；而謝燕妮則擁有Summer Way International Limited的78.1%股權。

金綸服裝創辦人1603萬買瓏珀山

另部分新盤亦獲名人入市，資料顯示，新地（0016）沙田瓏珀山Crown Tower 中層B室，實用面積942方呎，屬3房1套間隔，上月以1602.8萬元成交，實呎17,015元。買家為老牌校服公司金綸服裝有限公司，公司股東及董事均包括金綸創辦人林松坡等人。

爪哇呂氏家族8000萬蝕沽怡園4房戶

二手豪宅方面，爪哇控股（0251）呂氏家族成員王凱思持有的跑馬地黃泥涌峽道怡園一個實用面積3189方呎4房3套戶，上月中以8000萬元售出，實呎25,086元，買家以GRAND SKY LIMITED名義買入，公司董事姓梁及姓邱。資料顯示，王凱思2019年5月「甩名」後斥1.2546億元以首置身分入市，現帳面勁蝕4546萬元或36%，連使費料實蝕約5300萬元或42%，而最新成交價亦與單位再上一手業主2013年8月購入價8000萬元相同。

另九龍塘金巴倫道31號屋地，地皮面積9678方呎，現狀為實用面積約5094方呎，若以地積比0.6倍計，可建樓面約5806方呎，以2.08億元售出，以現狀樓面計，實呎約40,832元，若以可建樓面計，每方呎樓面地價則約35,825元。物業曾於2002年以公司名義斥3500萬元購入，其後公司董事曾出現變動，不排除曾「賣殼」，現成交價較23年前高1.73億元或4.9倍。

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