萊坊：樓價跌勢放緩 料今年最多跌3%

王又預計，今年整體總成交量將上升至5.8萬至6萬宗，新盤銷售佔比達35%，或將成5年來次高；一手市場銷情暢旺，料成交有望突破2萬宗。此外，王亦指出，受海外高才及非本地大學生需求推動，預計一般住宅租金將上升3%至5%，豪宅租金則有望上升0%至3%，而今年至明年政府賣地收入將達70億至90億元，至於私人發展項目的補地價金額，預計將反彈到80億至100億元。

料港島甲廈租金今年最多跌3%

商廈市場方面，萊坊指出，下半年港島區寫字樓租金受壓，隨着新寫字樓如「One Causeway Bay」落成，年底空置率或增至15%，但由於租戶結構和貿易局勢逐步緩和，受金融業和中資企業帶動，租賃需求將持續改善，料港島區甲級寫字樓租金今年最多下跌3%；至於九龍區租金則料下跌9%至11%。此外，投資市場方面，年初至今錄得總交易額140億元，按年持平，惟交易宗數按年下跌7%。寫字樓物業佔市場交易佔52%，酒店及服務式住宅交易則佔20%。萊坊預計，下半年市場焦點或因政府推出的先導計劃，轉向學生住宿及教育相關資產類別。