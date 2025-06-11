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新地大欖涌村申建2670伙 多23年前逾千伙

【明報專訊】規劃逾20年，由新地（0016）持有、位於屯門大欖涌村的大型商住項目，新近向城規會申請放寬總樓面建築物高度限制，擬建2670個住宅單位，較2002年獲批方案增加1110伙或71%；另總樓面亦由原先獲批的110.8萬方呎，增加約25.1%至138.6萬方呎。

上述申請由威任有限公司提出，股東為海外註冊公司，而董事包括新地總會計李清鑑、副董事總經理雷霆，以及副董事總經理黃植榮，該公司為土地持有人。

申建139萬呎總樓面 增25%

事實上，新地於區內亦有發展過住宅項目，包括樓齡約26年的小欖帝濤灣，提供約856伙。上述項目申請地點位於屯門大欖涌丈量約份第385約多個地段及毗連政府土地，毗鄰為香港海關學院，地盤面積約65.8萬方呎，申請人以總發展地積比率2.107倍發展，包括私宅發展、平整土地作興建村屋，以及預留作提供公用設施。

上述項目住宅將以地積比2.03倍發展，申建7座樓高6至23層（於一層地庫以上）的住宅大樓，以及17幢兩層高洋房，最高建築物高度為不超過84米（主水平基準以上），合共提供2670個住宅單位，平均面積約437方呎，涉約116.75萬方呎，另申建村屋的樓面涉約16.79萬方呎，合共133.54萬方呎。項目設有零售及商業設施、以及有蓋私人交通停車處，樓面約5.06萬方呎。換言之，整個項目總樓面約138.6萬方呎。

翻查資料，項目早於2002年已獲批出規劃申請，獲准建13座住宅大廈，提供1560個住宅單位，屬分層發展項目，對比之下，新發展方案興建住宅大廈的數目，比早前獲批的住宅大廈座數減少6幢，樓層方面由獲批的最高18層，增至現時最高的23層。

另項目加入洋房發展元素，申建17幢洋房，而整個項目住宅供應，則增加1110伙或71%至2670伙，總樓面由2002年獲批的110.8萬方呎，增加約25.1%至138.6萬方呎。

同區有長實「限呎」住宅地項目

值得留意的是，區內未來尚有另一大型住宅發展項目，為長實（1113）2022年46.01億元投得的青山公路大欖段近青發街「限呎」住宅官地，上述項目去年1月獲屋宇署批建12座、樓高16至20層高的住宅大廈，涉逾132萬方呎樓面。

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