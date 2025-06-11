薈鳴主打一房 高層享獅子山景

明報記者 趙頌明

攝影 黃志東

薈鳴位處黃大仙鳴鳳街，已累沽近200伙，項目鄰近聖母書院、聖母醫院等；至於項目提供的230伙，涵蓋開放式至兩房間隔，標準戶實用面積200至375方呎，設有20伙特色單位，實用面積由178至375方呎，所有單位一律為開放式廚房。

位處鳴鳳街 鄰近聖母書院

景觀方面，由於薈鳴位處舊區，中低層單位以周邊樓景為主，但部分高層單位，可遠望獅子山，景觀開揚。

個別特色戶平台較室內大5倍

可留意的是，其中2樓G室，實用面積207方呎，為1房間隔，附連的私家平台面積達1251方呎，意味戶外面積較室內空間大約5倍。

至於今次介紹的連家具現樓示範單位，位於26樓H室，實用面積261方呎，外連22方呎露台，屬一房間隔，開放式廚房家電齊備，電磁爐、洗衣機等家電選用法國品牌De Dietrich；單位可眺望翠綠山景，室內採光度亦理想。

開放式廚房配備法國品牌家電

室內佈置主打簡約「侘寂風」，單位客廳及飯廳分明，客廳放置50吋電視，而近窗邊位置擺放小餐枱；浴室位於大門旁邊，並以趟門設計，呈長窄形開則，空間較窄，並沒有設置窗戶。

此外，項目面積最細標準單位屬3樓至27樓J室，設有21伙，佔單位總數約9%，屬開放式間隔，實用面積均為200方呎，連22方呎露台；另一間連家具示範單位則位於26樓J室，實用面積200方呎，廳區一側連接至露台，擁大玻璃窗，具備充足自然光線。單位大門左邊為浴室，廳區間隔算四正，裝上60吋電動投影屏幕，以及擺放雙人睡牀、衣櫃及餐枱等家具。

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