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MIAMI QUAY II擬先推低座25伙招標

【明報專訊】啟德跑道區全新盤、長實（1113）旗下花語海即將登場之際，跑道區同區其他新盤亦開展銷售新攻勢。會德豐牽頭發展的MIAMI QUAY II，稍後將開放現樓示範單位予公眾參觀，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期將以招標形式先開售低座25伙，戶型涵蓋1房至兩房連儲物室；他續稱，項目1期已售出142伙、套現17.5億元。

MIAMI QUAY II昨向傳媒開放一個兩房特色戶現樓示範單位，為第8座6樓E室，實用494方呎連397方呎天台，單位採開放式廚房設計；今期共設571伙，屬第5、6、8座，提供開放式至3房1套戶型，實用介乎251至1426方呎。

大手客逾億連購滶晨兩伙

至於新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸滶晨，過去5日累收逾3500票，按本周六首輪價單發售138伙計，超額逾24倍；滶晨亦新錄9宗招標成交，售出的3房及4房戶，成交價2436萬至5608萬餘元，據悉有大手客斥逾1.04億元購入兩伙，其中包括第1B座29樓P2室、4房雙套間隔，實用1559方呎，連車位成交價5608.8萬元、實呎3.59萬元。項目至昨日累售44伙、吸金逾21億元，每伙平均成交價逾4800萬元、平均實呎逾3.7萬元。

此外，新地（0016）旗下南昌站匯璽III，錄得今年首宗一手成交，透過招標以5427.5萬元售出皇鑽匯10樓、實用2171方呎A室、4房3套戶型，實呎2.5萬元。

另希慎（0014）及香港興業（0480）合作的大埔露輝路林海山城，售出第11座5樓A室，實用2210方呎4房雙套連平台特色戶，成交價4839.9萬元，實呎2.19萬元。

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