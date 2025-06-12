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永倫4500萬沽厚福街舖 持貨23年賺2800萬

【明報專訊】「收租王」永倫集團家族再減磅沽貨。資料顯示，尖沙嘴厚福街5至6號多富閣地下3A及5號舖及1樓全層，面積共8410方呎，上月中以4500萬元易手，呎價約5351元。商舖現由健身中心以約32.2萬元租用，即買家享租金回報約8.6厘。原業主為珍樂置業有限公司，公司股東為海外註冊公司，而董事為永倫集團家族成員許結貞、許潔慧及倫耀基，2002年6月以1700萬元購入，持貨約23年，帳面獲利約2800萬元或1.6倍。

致富證券25萬租西洋菜南街舖

另資料顯示，旺角西洋菜南街70號地舖，面積約1800方呎，獲致富證券以月租25萬元租用兩年，呎租約139元，兩年租金支出600萬元。翻查資料，上述商舖在2014年零售高峰時，曾獲化妝品連鎖零售商卓悅（0653）以月租75萬元、呎租417元，租用3年後至2017年離場，屬該舖最高租金，即致富證券現時租金較高峰時低67%。商舖上手租客為手機用品店，月租約21萬元、呎租117元，即致富較上手租金高4萬元或19%。

世邦魏理仕指出，中環亞畢諾道2號Ovolo Central全幢，以公開要約形式按現狀交吉或以售後租回形式出售，要約截止日期為7月3日。據悉物業現時市值約3.15億元，較業主2002年購入價4838萬元高5.5倍。物業地盤面積約1748方呎，總建築面積則約26,202方呎，現有41間客房，以市值3.15億元計，每間房價格約768萬元。

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