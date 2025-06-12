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瑞銀財富管理滕瑤：中國科技股續看漲

【明報專訊】恒指今年以來上升4307點或21.47%，是全球最佳表現的主要股市指數之一，原因何在？強勢能否持續呢？瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置策略師滕瑤（圖）分析，全球、特別是美國投資者此前曾明顯低配中國股市，而過去幾個月他們已將低配中國股市的程度減少，換言之，期內的確有不少外資流入中國股市。

向前望的話，滕瑤認為，基於三大原因，中國科技股現仍有吸引力：「第一，科技股是中國股市盈利增長最強的板塊；第二，中國科技股對比美國以至全球同業現時估值仍明顯折讓；第三，自從今年2月以來，隨着DeepSeek在全球取得成功，反映中國在人工智能（AI）以至整體科技上的實力，而且中國企業現發展AI以至其他科技亦得到政府的支持。基於上述三大原因，我們相信中國科技股股價仍有上升空間。」

料美對歐日息差收窄 美匯未來1年續弱

美匯指數今年以來下跌近一成，反映資金從美國流走到全球其他地區尋找投資機會，這對港股亦屬正面，滕瑤亦有分析美匯後市。她預測，在未來3至12個月美國聯儲局料再次減息，而且其減息空間亦比歐洲央行大，加上日本央行亦可能會加息，換言之，美元息差優勢料收窄，故估計美匯將進一步轉弱。

不過，滕瑤強調，從長期角度去看，由於美國資本市場的流通性及深度料續遠勝全球其他地區，這便會為美元帶來需求，也就會為美匯在低位帶來支持。

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