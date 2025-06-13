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元朗近半世紀舊樓415萬沽 9個月炒貴八成

【明報專訊】隨着近月樓市氣氛回升，市場頻現短炒獲利成交，近日更錄得有短炒9個月勁賺近八成個案。中原地產副區域營業經理王勤學表示，樓齡近50年的元朗安寧路好景樓，一個低層單位，實用面積429方呎，連逾千方呎大平台，去年9月獲投資者以公司名義斥資235萬元購入，並於日前以415萬元沽出，實呎9674元，約9個月帳面獲利180萬元或77%。

曾間成劏房出租 去年曾流拍收場

翻查資料，上址曾作劏房出租，屋宇署及渠務署亦於上一手業主2008年以110萬元購入後，多次發出涉及危險建築物及清拆等命令，至去年單位亦曾在拍賣場上流拍，而是次售出上址的投資者，當時屬「一筆過」（毋須承造按揭）購入單位，呎價約5478元，成交價及呎價均屬該廈近年新低。

環宇海灣兩房銀主盤685萬易手

此外，中原地產分行首席分區營業經理丘漢偉表示，荃灣環宇海灣3座高層B室銀主盤，實用面積491方呎，兩房間隔，原開價624萬元，據悉單位獲逾10組買家競投，放盤不足一周搶高60.86萬元或9%，以684.86萬元成交，實呎13,948元。

上述單位原業主2014年6月545.3萬元一手買入，單位11年間帳面升值139.56萬元或26%。其後，其中一名有意購入該銀主盤的買家，洽購單位不成後，翌日以680萬元轉購該單位低20層的3座中層B室，單位面積及間隔相同，實呎13,849元。原業主2014年6月509.4萬元一手購入，11年間升值170.6萬元或33%。

專才家庭客1105萬入市CASA三房戶

另外，中原分行高級資深分區營業經理施志鋼表示，鰂魚涌CASA 880低層A室，實用面積832方呎，3房1套連多用途房間隔，以1105萬元易手，實呎13,281元，較市價低3%。買家為專才家庭客，原業主2009年686萬元購入，帳面獲利419萬元或約61%。

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