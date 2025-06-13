moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地生租映築兩房 1.9萬承租一年加6%

【明報專訊】傳統暑期租賃旺季來臨，近期市場頻錄內地來港學生承租個案。中原分行經理葉添水表示，長沙灣映築中層M室，實用面積323方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，向西南望市景，獲來港升學的內地生以月租1.9萬元承租，實用呎租59元；單位去年曾以月租1.8萬元租出，一年後加租1000元或逾5.5%。業主2022年2月以約676.5萬元一手買入，租金回報約3.4厘。

內地生1.8萬零議價租新達廣場兩房

此外，美聯聯席區域經理楊浩然稱，大埔新達廣場1座中層B室，實用面積489方呎，兩房間隔，獲內地生以1.8萬元「零議價」承租，實用呎租約37元。業主2020年738萬元購入，租金回報約2.9厘。

高才客2.7萬租又一居3房戶

美聯分行首席助理聯席董事彭文翎表示，鄰近港鐵九龍塘站的又一居，位於18座低層A室，實用面積584方呎，3房間隔，獲高才客以月租2.7萬元承租，實用呎租約46元。業主2017年約1090萬元購入，租金回報約3厘。

中原副區域營業經理王勤學透露，元朗本月不足兩周暫錄約75宗租賃成交，前日更單日錄11宗，較首季每日平均5至6宗大幅增加。其中The YOHO HUB本月暫錄5宗租賃個案，新近位於1座高層B室，實用面積935方呎，4房1套連士多房間隔，獲本地家庭客以3.6萬元承租，實用呎租38.5元。業主2022年2124.78萬元一手買入，租金回報約2厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款