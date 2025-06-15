moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

滶晨首輪價單138伙沽清 即晚加推77伙

【明報專訊】新盤承接力強勁，接連開出紅盤，由新世界（0017）和港鐵（0066）等合作發展的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，樓花期約17個月，昨首輪以價單形式推售138伙，開售約7小時已全數售罄，更有26組買家購買兩伙或以上，最大手買家斥資近8000萬元購入8伙。

發展商昨晚加推3號價單共77伙，實用476至1261方呎，價單定價介乎1137.4萬至4376.8萬元，價單呎價23,845元至34,709元，計算最高扣折扣20%，折實後售價由909.9萬至3501.4萬元，折實呎價由19,075至27,767元。

最大手買家近8000萬購8伙

早前透過招標推售大單位、並已售出48伙的滶晨，昨日以價單形式首輪發售138伙，折實均呎2.1萬元，折實入場費由850萬元起，成功開出紅盤。項目昨日上午9時起開售，開售約7小時，首批138伙已全數售出，此是2021年9月港島南岸第2期揚海首輪銷售沽清後，近4年來港島南岸再有新盤首輪以價單位發售沽清的新盤。

是次銷售分4組銷售，包括X、S、A及B組，X組為曾購入招標單位之買家，每名買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙；S組買家最少購買兩伙指定單位或最少3伙，最多可購8伙；而A組買家可購最少1伙指定單位或最少兩伙，最多可購4伙；B組買家可購一至兩伙。據悉，首輪錄26組大手客買兩伙或以上，共涉75伙，其中最大手買家斥資近8000萬元購入8伙，另錄得3組大手客各購入5伙。按首輪銷售伙數計，大手客佔逾54%。連同前以招標售出的48伙，項目累售約186伙，佔項目總數447伙的42%。

發展商積極推售新盤餘貨。已屆現樓、路勁（1098）牽頭發展屯門掃管笏管翠路凱和山，昨售出3伙，其中兩伙屬連天台特色戶，吸金1397.96萬元。昨日售出的一伙特色戶，位於第5座20樓M室，實用487方呎，兩房連天台特色戶，天台面積248方呎，成交價500萬元，實呎10,267元。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山的天台特色戶深受歡迎，將續按市况推出單位應市。

另會德豐等合作發展的啟德跑道區現樓項目DOUBLE COAST I，昨售出兩伙，其中一個單位為第3座7樓J室，實用445方呎，兩房開放式廚房間隔，售價757.6萬元，呎價17,025元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款