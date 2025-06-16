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十大屋苑半月百宗成交 按月升27% 第一城黃埔海怡交投升逾倍 呎價最多彈5%

【明報專訊】踏入6月傳統租賃旺季，租賃市場固然暢旺，但十大屋苑交投亦轉趨活躍。剛過去周末兩日，十大屋苑錄約10宗成交，雖較對上周末15宗減逾三成，但已連續3周穩守雙位數水平。綜合市場統計，總結本月上半月十大屋苑共錄100宗成交，較上月同期79宗增約27%，當中有7個屋苑成交量超越上月同期表現，其中以沙田第一城、紅磡黃埔花園及鴨脷洲海怡半島表現最突出，升幅均超過一倍。呎價方面，十大屋苑普遍呈上升趨勢，當中有6個屋苑呎價錄得升幅，介乎2.2%至5.4%。

事實上，十大屋苑對上全月破200宗成交大關的月份，要追溯至今年3月，即新春後傳統樓市轉旺的月份。沙田第一城本月上半月已錄13宗成交，較上月同期5宗彈升1.6倍，為十大屋苑中交投反彈最強勁屋苑，平均呎價12,858元，按月上升3.1%。此外，黃埔花園上半月亦錄13宗成交，較上月同期6宗上升逾倍，平均實呎12,773元，按月更彈升5.4%，為十大屋苑中呎價按月升幅最大的屋苑。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠拆息持續回落，供平過租明顯，刺激樓市氣氛升溫，買家積極入市，於一二手市場尋覓平盤。剛過去周末一手市場交投暢旺，當中黃竹坑站滶晨首輪銷售即告售罄，推高整體樓市氣氛。陳又稱，展望下半月，樓市將會延續旺勢，若美國聯儲局減息，將會為樓市進一步帶來提振，成交量將會激增。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，自中美關稅戰緩和以來，本港樓市氣氛持續回暖，一手市場表現尤為突出；發展商採取貼市價推盤策略，配合資金持續流入及息口有望下調等因素，吸引買家加快入市。布又稱，二手市場亦受惠於新盤熱賣，預期本月全月整體二手成交將升至約4000宗水平。

內地客租轉買 1200萬購名城蝕讓戶

近月除本地客轉租為買比例大增外，亦有內地客轉租為買、逾千萬入市鐵路沿線大型屋苑。美聯分行首席高級營業經理江文達表示，大圍名城5座中層SB室，實用785方呎，向西北望山景，獲內地客以1200萬元承接，實呎15,287元，較市價高約8%。不過，原業主2023年以約1430萬元購入，帳面蝕約230萬元或16%，若連使費料實蝕316萬元或22%。

世宙上半月5宗買賣 平上月全月成交量

另外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，拆息回落帶動樓市回暖，元朗世宙本月上半月錄5宗成交，已追平上月全月交投量，最新成交位於2座高層D室，實用面積426方呎，兩房梗廚間隔，以545萬元易手，實呎12,793元。買家為上車客，原業主2016年3月596.2萬元一手買入，持貨約9年，帳面蝕51.2萬元或9%，連使費實蝕料約77萬元或13%。

明報記者

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