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新盤半月沽逾720伙 滶晨涉162伙佔最多

【明報專訊】雖然新地（0016）西沙SIERRA SEA銷售已告一段落，但在新世界（0017）、港鐵（0066）等黃竹坑港島南岸滶晨接力推售，加上多個貨尾盤減價促銷下，本月上半月市場已錄得逾720宗一手成交，估計全月新盤買賣可連續5個月每月錄逾1000宗水平，而今年新盤買賣至昨日已錄約8550多宗成交，與去年上半年8838宗相若。

滶晨累沽186伙 套逾38億

本月至昨日售出最多單位之新盤，為上月底開始招標、上周六首輪以價單形式發售的滶晨，項目本月暫售約162伙。新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，項目首輪以價單形式發售138伙，並即日沽清，當中錄得26組大手客，涉共75伙，以單位數目計，大手客佔逾54%，其中最大手豪客斥近8000萬元購8伙；另錄得3組大手客各購5伙。她又稱，連同早前招標發售單位，項目至今已售出186伙，套現逾38億元。

周末新盤市場錄近200宗成交

該盤上周六晚已加推3號價單，涉及77伙，包括兩伙4房戶、6伙3房戶、69伙兩房戶，是次輕微提價1%至2%，今批單位實用476至1261方呎，定價1137.4萬至4376.8萬元，折實909.9萬至3501.4萬元，折實實呎19,075至27,767元，當中36伙折實價低於1000萬元。整批單位平均實呎27,658元，總值約11.5億元，折實均呎22,126元，總值約9.2億元。在滶晨帶動下，過去兩日市場錄得近200宗新盤買賣。

其餘新盤方面，乘滶晨推售之際，同區多個樓盤均錄成交，如嘉里（0683）等發展的海盈山，本月至昨日已售出約33伙。至於長實（1113）啟德跑道區花語海準備登場前，區內多個樓盤亦有動作，如早前減價推出的恒地（0012）THE HENLEY系列，本月暫售約42伙，中海外（0688）維港．雙鑽亦沽出約27伙。值得一提的是，本月市場有不少新盤撻訂重推，如信置（0083）等長沙灣維港匯系列，以及益兆及俊和合作發展的「旺角龍牀盤」雋薈，兩者減價後分別售出約23伙及17伙。由於新地屯門NOVO LAND 3A期有望本月以現樓形式推售，市場估計，本月全月新盤成交大有機會逾1000宗。

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