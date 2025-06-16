食肆連環結業 商舖租賃上月309宗連跌兩月

成交額2890萬 跌逾兩成

中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，上月市場錄得309宗舖位租務成交，按月回落約6.9%，連跌兩個月，按年則減少約13.2%；而成交金額則錄得約2890萬元，按月回調約21.3%，按年下跌約24.8%。上月份商舖租務市場整體表現稍微回落，但本月仍錄得時裝連鎖品牌逆市擴充，如時裝品牌Cotton On早於2022年起，租用中環皇后大道中110至116號永恆商業大廈低層地下及高層地下共約9722方呎樓面，月租約50萬元，最新更增租地庫全層，合共3層樓面涉及17,941方呎，月租約90萬元。

核心區空置率整體趨平穩

空置率方面，何氏指出，核心區空置率整體趨於平穩，按月未錄得太大變幅。當中，灣仔區空置率跌幅最大，5月份錄得4.53%，按月及按年分別減少0.04及0.43個百分點。此外，中環空置率錄得6.68%，按月增加0.02個百分點，按年則下跌0.1個百分點；銅鑼灣空置率錄得5.98%，按月及按年分別增加0.05及0.18個百分點。

九龍區空置率方面，尖沙嘴錄得6.23%，與4月相同，按年則大減1.82個百分點；而旺角則錄得8.31%，按月減少0.02個百分點，按年上升0.46個百分點。

何氏指出，核心區舖位租務成交理想，有助進一步刺激市場氣氛回暖，而即將到來的暑假，料亦能為本港旅遊及零售行業提供支持，相信本月商舖租務成交宗數及租金水平可穩步上升。