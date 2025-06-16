apm父親節生意按年升一成

商場優惠更勝去年

新地代理租務部（推廣）助理總經理馮穎欣表示，節日剛性消費對零售支持顯著，今年無論是父親節餐飲定價、或是各行業推出的父親節優惠均更勝去年，如指定電器促銷低至五六折。

apm為推高節日消費，特地在周六舉行潮物感謝祭，於活動當日買滿指定金額，可以一折、甚至1元選買心水好物，如一折買iPhone、398元購買Dyson風筒等，由於性價比高，一度吸引過百人龍排隊選購，全日近千精品全數售罄。

馮又指出，剛過去周末天氣不穩，促使更多市民改去商場慶祝父親節，對餐飲、家電等行業帶來更大支持，不少餐廳等位人龍不斷，而每年父親節過節必備的蛋糕，今年亦有不少新口味選擇，使有關商戶於父親節周末早已出現人流，令場內過節氣氛更熱鬧。此外，家電、玩具精品、及運動商戶也受惠節日消費，營業額按年增近雙位數字，馮氏總結apm父親節周末人流及生意按年升10%。