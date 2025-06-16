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apm父親節生意按年升一成

【明報專訊】昨日為一年一度父親節，各大商場均把握機會吸引顧客，以便增加人流。其中新地（0016）旗下觀塘apm安排連串應節活動，包括在父親節前夕舉行潮物感謝祭，如以一折購買iphone等，又在場內大派過節心意兼安排節日表演，如憑慈善捐款換免費爆谷等，加上各式憑消費換優先場戲票等快閃優惠及主題市集，令商場在父親節周末成功吸客，周末期間人流及生意按年增10%。

商場優惠更勝去年

新地代理租務部（推廣）助理總經理馮穎欣表示，節日剛性消費對零售支持顯著，今年無論是父親節餐飲定價、或是各行業推出的父親節優惠均更勝去年，如指定電器促銷低至五六折。

apm為推高節日消費，特地在周六舉行潮物感謝祭，於活動當日買滿指定金額，可以一折、甚至1元選買心水好物，如一折買iPhone、398元購買Dyson風筒等，由於性價比高，一度吸引過百人龍排隊選購，全日近千精品全數售罄。

馮又指出，剛過去周末天氣不穩，促使更多市民改去商場慶祝父親節，對餐飲、家電等行業帶來更大支持，不少餐廳等位人龍不斷，而每年父親節過節必備的蛋糕，今年亦有不少新口味選擇，使有關商戶於父親節周末早已出現人流，令場內過節氣氛更熱鬧。此外，家電、玩具精品、及運動商戶也受惠節日消費，營業額按年增近雙位數字，馮氏總結apm父親節周末人流及生意按年升10%。

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