moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

愉景新城成交呎價企穩1.17萬

【明報專訊】本港拆息低企，帶動購買力持續釋放，近期荃灣區二手交投氣氛轉趨活躍，區內指標屋苑之一愉景新城，6月份截至12日止，暫錄約4宗二手成交，逼近上月全月約5宗水平，成交加快之際，成交呎價表現則持平，本月暫錄平均實呎為11,761元，與5月份11,752元相若。區內代理認為，二手交投市况有望持續暢旺。

外區換樓客768萬購高層3房

中原分行經理黃逸羲表示，愉景新城最新成交包括第4座高層F室，實用面積653方呎3房1套間隔，外望荃景圍一帶，景觀較開揚，新近獲外區換樓客議價後，以768萬元承接、實呎11,761元，屬市價成交。

原業主於2009年4月以293萬元買入，持貨16年，帳面獲利475萬元或1.6倍。

代理消息指出，鰂魚涌君豪峰極低層A室，實用面積234方呎開放式間隔，新近以約385萬元易手、實呎16,453元，料為屋苑首次有單位以低於400萬元成交，相信亦屬屋苑二手新低價。

君豪峰開放戶成交價低見385萬

原業主2018年約576萬元一手購入，帳面蝕191萬元或33%，惟原業主當年購入時須付樓價15%「辣稅」，故連使費料實蝕約280餘萬元或49%。

至於二手豪宅交投，市况亦甚活躍，其中永亨銀行馮氏家族成員，早前以5550萬元購入東半山老牌豪宅玫瑰新邨一個3房戶，而同區肇輝臺嘉苑一個3房戶，則以1398萬元售出，原業主持貨約6年，連使費估計實蝕約五成離場。

上述玫瑰新邨單位，位於C座高層2室，實用面積2090方呎3房雙套間隔，成交價為5550萬元、實呎26,555元，買家以EVER STRATEGY LIMITED作登記，公司股東及董事均包括馮鈺聲（FUNG YUK SING MICHAEL），為永亨銀行創辦人兼慈善家馮堯敬次子，他亦曾為永亨銀行主席。

資料顯示，單位早於1973年以350萬元購入，及後成為遺產貨，現帳面升值5200萬元或近15倍。

肇輝臺嘉苑3房1398萬沽 6年實蝕五成

另一方面，東半山另一老牌豪宅屋苑、肇輝臺嘉苑新錄蝕讓成交，單位為B座低層B3室，實用面積1158方呎3房1套間隔，早前以1398萬元連車位易手、實呎12,073元；原業主2019年以2500萬元購入，現帳面蝕1102萬元或44%，連使費估計實蝕約1250萬元或約50%。

明報記者 歐陽慧恩

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款