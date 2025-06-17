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滶晨再加推52伙 個別加價3% 折實均呎2.24萬 周五次輪價單賣100伙

【明報專訊】美國議息結果將於本港時間6月19日揭盅前，新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸滶晨，上周六首輪價單銷售138伙、並即日沽清，連同標售單位累沽199伙，共套現逾41億元之際，再以折實均呎22,405元加推4號價單涉52伙，個別單位料加價約3%，並敲定周五（20日）次輪價單銷售100伙。另一港鐵盤、與華懋合作的何文田瑜一‧天海，今日首度向傳媒開放3房現樓示範單位；至於港鐵與會德豐地產合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，周五發售178伙，其中52伙屬全新推出。

明報記者

綜合市場資訊，本月至今整體一手成交暫錄約750宗之際，滶晨全新加推52伙應市，屬實用面積476至860方呎兩房及三房戶，維持最高20%折扣，折實均呎22,405元，新世界稱加價約2%；今批單位折實價1024.4萬元（第1B座29樓B室，實用面積485方呎兩房戶、實呎2.11萬元）至2451萬元（第1B座21樓P2室，實用面積860方呎3房戶、實呎2.85萬元）。可留意是，滶晨新加推單位，個別加價約3%。以昨日新推的第1B座38樓C室，實用面積491方呎兩房戶，折實價1159.36萬元、折實呎價2.36萬元；相對6月8日公布的2號價單的同座、同面積，但高一層的39樓C室的折實價1126萬元、折實呎價2.29萬元，賣貴3%。

昨招標再沽13伙 套逾3億

新世界亦公布銷售安排，周五次輪價單銷售100伙兩房至4房戶，折實價909.9萬元起，整批折實均呎約2.16萬元，另同日推57伙3房戶招標。此外，滶晨昨亦透過招標售出13伙、套現逾3億元，其中第1A座20樓P1室，實用面積1261方呎4房雙套戶，連車位成交價4374.1萬元、實呎3.46萬元。

滶晨銷情理想帶動下，合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，亦招標售出第1座18樓B室，實用面積2247方呎4房雙套間隔，連車位成交價6791.6萬元、實呎3.02萬元。至於恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧，招標售出第6座10樓B室，實用面積1102方呎3房戶，成交價3618萬元、實呎3.28萬元。

Elize PARK招標推售17伙餘貨

另外，樂風集團旗下首個位處旺角的住宅項目Elize PARK，已屆落成，本周將首度開放位於22樓全層3個標準單位、住客會所予公眾參觀，同時以招標形式推售尚餘的17個單位。樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，項目至今累售七成單位，總套現金額超過2.5億元，大部分單位經已入伙，現時項目可供出售之17伙，主要為高層單位，以及連平台或天台特色戶。

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