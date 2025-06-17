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利嘉閣廖偉強：倘美減息 下半年一手成交或達萬宗

【明報專訊】下半年快將展開，隨着近月拆息低企、關稅戰紓緩，代理界亦睇好下半年樓市發展。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，下半年整體樓市交投在利好因素影響下，如美國有機會減息、企業來華投資下將更熱鬧，一手成交有望升近一成半至10,000宗，全年總數料約1.88萬宗，料較去年全年約1.62萬宗按年升16%；二手成交全年料較去年約3.22萬宗，按年升18%至3.8萬宗，全年總體私宅成交預估升至5.68萬宗，較去年增長17%。

廖偉強又預期，下半年樓價有望止跌回升，中小型住宅全年料升3%至5%，豪宅料升約2%。至於租金方面，廖稱，受惠海外專才來港，中小型住宅租金下半年料升3%，全年升逾5%；豪宅租金下半年則料升2%，全年升約3.5%。利嘉閣地產董事胡栢榮表示，截至6月12日，整體私宅買賣宗數已達23,449宗、成交額1985億元，預計上半年將錄26,804宗及2104億元，分別較去年下半年升16%及1.4%，成交量創下七個半年度新高。

第一太平戴維斯料回流客推動租金上揚

另第一太平戴維斯最新發表的報告指出，香港住宅租賃市場今年首季表現強勁，延續過去5個月的升勢，季度環比增長0.94%，同比更錄得3.64%的顯著升幅，主要受亞洲專業人才及回流外籍人士的強勁需求所帶動，尤其是來自中國內地、新加坡、印度及歐洲的租戶群體。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，在亞洲專業人士和回流外籍人士的需求推動下，香港租賃市場展現出強勁增長動力，預計旺季期間租金將穩步增長。第一太平戴維斯香港住宅服務部董事李寶芳稱，核心地段如西半山及西九龍的租賃成交持續活躍，隨着家庭租戶為子女升學部署及高才通申請者陸續抵港，中端市場亦將受惠於需求增長。

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