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外籍公司高層4.6萬租珀麗灣特色戶 創同類新高

【明報專訊】踏入租務旺季，住宅租賃市場更見活躍，部分地區更錄得高價租務成交，當中馬灣珀麗灣一個特色戶，最新獲外籍跨國公司高層以月租4.6萬元承租，料創屋苑同類單位月租新高，業主15年前買入，租金回報約6厘。

香港置業分行高級聯席董事曾金強表示，珀麗灣本月至今累錄約15宗租務成交，包括一伙頂層連平台及天台特色戶，單位為珀麗灣3期19座頂層H室，實用面積982方呎，屬3房套連工人房間隔，連天台及平台，最新以月租4.6萬元租出，料創屋苑同類戶型月租新高，較2021年8月所創下的舊紀錄3.8萬元高8000元或21%，實用呎租約47元。據了解，單位由外籍跨國公司高層承租，業主2010年中以約913萬元購入單位，租金回報約6厘。

較4年前創下舊紀錄高兩成

此外，中原地產高級分區營業經理黃達雄稱，大埔老牌屋苑新達廣場1座中層F室，實用面積489方呎，兩房間隔，以月租1.78萬元租出，實用呎租逾36元。據了解，新租客為外區家庭客，因考慮女兒於大埔區內升學，遂決定租入單位。業主2013年以約424萬元購入，租金回報約5厘。

事實上，多個地區租務交投活躍，中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，過去周末元朗區錄得11宗二手買賣成交，同期租務成交共錄25宗，其中5宗成交呎租更超過40元。

王又稱，區內朗城滙3座高層E室，實用面積322方呎，1房間隔，新近以月租1.45萬元租出，實用呎租45元。租客為年輕上班族，工作地點位於九龍，見朗城滙毗鄰港鐵站，方便出入市區。業主2018年以561.34萬元一手買入單位，租金回報約3.1厘。

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