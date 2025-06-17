moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

接管人8100萬 沽鄧成波家族美孚舖

【明報專訊】「舖王」鄧成波家族，旗下多個物業近年先後被接管人放售，其中荔枝角美孚新邨百老匯街一個由約克幼稚園租用之舖位，最新獲投資者陳成忠以8100萬元承接，成交價較22年前鄧氏家族購入價高約1.1倍。

上述物業為美孚新邨百老匯街1至31地下、平台及3、4樓，面積約2.54萬方呎，連約8000方呎平台，以約8100萬元售出，呎價約3189元，鄧成波家族早於2003年以3800萬元購入，22年後物業升值4300萬元或1.1倍。物業由約克幼稚園於2016年起租用，租約期至2028年，另有5年續租權，現時月租約51萬元水平，新買家租金回報約7.5厘。

投資者陳成忠買入 較22年前升逾倍

資料顯示，新買家為銳興實業有限公司（SHARP INDUSTRIAL LIMITED），公司股東為GRL21 NOMINEE LIMITED，董事為陳成忠。資料顯示，陳成忠近年曾入市多個不同物業，包括以多家公司名義於去年以1.67億元一手購入恒地（0012）長沙灣Belgravia Place共24伙，同年亦以5180萬元購入原由已故「舖王」鄧成波家族成員持有、並已淪為銀主盤的長沙灣青山道136至138號全幢舊樓。

東邊街舖不足千萬沽 13年帳蝕三成

此外，市場消息指出，西環東邊街27號地舖，面積約720方呎，最新以約938萬元成交，呎價約1.3萬元，舖位現由設計公司以約3.18萬元租用，新買家享4厘租金回報。原業主2012年1350萬元購入，持貨約13年，現帳面蝕讓約412萬元或30%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款