moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

NOVO LAND 3A期快上樓書 擬月底賣 傲瀧兩伙撻大訂特色戶重售 賣平逾兩成

【明報專訊】美國聯儲局將於香港時間周四凌晨議息，而龍頭發展商新地（0016），繼早前推出西貢西沙SIERRA SEA系列大賣後，屯門兆康NOVO LAND全新3A期接力登場，料最新今日上載樓書，並向傳媒開放示範單位。此外，現時主力推售黃竹坑港島南岸滶晨的新世界（0017），同系西貢清水灣傲瀧，兩個撻大訂特色戶重新售出，由一組買家以逾9031萬元購入，較5至6年前成交價低25%至27%。

明報記者 林尚民

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND 3A期涉534伙，短期內將以現樓形式推售，日內上載樓書，以及開放示範單位予傳媒參觀，最快本月底開售。他指出，近期樓市、股市暢旺，料未來樓價將有5%至10%上升空間。

新地雷霆：股樓皆旺 樓價看升一成

至於下半年部署，雷霆稱，主要推售新盤包括啟德天璽‧天第2期、大埔白石角University Hill餘下單位，天水圍YOHO WEST將推出大單位招標。新地代理執行董事陳漢麟補充，NOVO LAND 3A期由2座組成，提供534伙，單位實用面積237至1527方呎，提供開放式至4房戶，當中兩房戶約佔五成，另設特色單位。

天璽．海天瀧同錄大額成交

新地同系啟德跑道區天璽．海，新錄6月首宗成交，為第1座20樓B室，實用面積1408方呎4房雙套設計，成交價6663.38萬元、實呎4.73萬元；據成交紀錄冊顯示，買家如提前於180日完成交易可獲3%回贈，另獲印花稅直送4.25%、家庭客回贈1%等優惠。另恒地（0012）牽頭啟德跑道區天瀧亦錄新成交；恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，單位為第7座19樓B室，實用面積1173方呎4房戶，成交價4214萬元、實呎3.59萬元。至於傲瀧重售兩伙早前撻大訂特色戶，獲一組買家以逾9031萬元購入，當中E座Garden Duplex 3室，實用面積2324方呎4房連花園，連雙車位以4219.4萬元成交、實呎1.81萬元；相對2020年售價5622.8萬元、實呎2.41萬元，賣平25%。

滶晨收逾4700票 超額46倍

另同座Penthouse Triplex 3室，實用面積2598方呎4房間隔連平台和天台，連雙車位以4812.4萬元成交、實呎1.85萬元；相對2019年原售價6610.5萬元、實呎2.54萬元，賣平27%。

同系滶晨，新世界營業及市務部總監何家欣指出，項目過去3日收逾4700票（估計主要屬首輪銷售向隅客的復活票），以周五價單形式次輪發售100伙計，超額46倍，明日下午截止認購登記。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款