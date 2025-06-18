外籍專才5.1萬租維港滙3房 呎租64元

觀月‧樺峯兩房租2.38萬 業主回報3厘

此外，中原首席分區營業經理王能透露，觀塘月華街觀月‧樺峯高層H室，實用面積595方呎，兩房1套連儲物房間隔，以2.38萬元租出、實用呎租40元；業主於2015年初以約919萬元一手買入，享租金回報約3.1厘。

香港置業高級聯席董事翁嘉慧指出，奧運站維港灣第8座低層B室，實用面積786方呎3房1套間隔，望維港海景，以3.75萬元獲外區家庭客承租、實用呎租48元；業主2008年以約820萬元購入，享租金回報約5.5厘。

另香港置業首席聯席董事謝啟源表示，深水埗半新盤愛海頌第2座高層B室，實用面積488方呎兩房戶，業主以2.18萬元放租1日，議價後減1600元或7%，以2.02萬元租出、實用呎租逾41元；業主2020年底以899.8萬元一手購入，享租金回報約2.7厘。

內地生租星凱．堤岸開放戶 付一年租18萬

新界市况方面，中原高級分行經理姚枝榮表示，火炭半新盤星凱．堤岸第1座高層C室，實用面積228方呎，開放式間隔，獲一名內地來港學生以1.5萬元承租、實用呎租約66元，並一次過預繳全年租金約18萬元。單位業主2025年以485萬元一手購入，享租金回報約3.7厘。