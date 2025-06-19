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東亞銀行19萬租南商旗下英皇道舖

【明報專訊】不少商戶趁舖租回落，重整旗下租舖策略。資料顯示，鰂魚涌英皇道1010號海景樓地下S5、S6號舖，最新以月租19萬元由東亞銀行（0023）租用，租約期由下月初至2028年7月，為期3年，3年租金支出約684萬元。物業由南洋商業銀行早於1973年購入，當時作價120萬元，現租金回報極豐厚。

資料顯示，南洋商業銀行當年購入上述舖位後，一直保留自用，至2021年關閉有關分行，舖位一直丟空。

至於東亞銀行，自2011年起租用同一條街、位於英皇道1032至1044號福昌樓地下G2、3、3A及4號舖，該舖由資深投資者楊奮彬持有，面積2267方呎，月租29萬元，呎租約128元，惟楊奮彬早前把物業以7000萬元售予大眾銀行，呎價3.09萬元，而東亞銀行早前已離場。

華嫂冰室10.8萬租觀塘鄰舖擴充

另資料顯示，華嫂冰室上月以月租10.8萬元承租觀塘敬業街55號皇廷廣場地下02號舖，面積約2708方呎，折實呎租約40元。

據悉，該食肆早於2015年起租用皇廷廣場地下01號舖，面積1435方呎，最初月租7.5萬元，呎租約52元，及後一直續租該舖至今。外界預計，華嫂冰室租用地下02號料作擴充之用。

上述商舖由偉嘉利有限公司持有，該公司股東及董事為中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄等，2012年4月以逾6783萬元一手購入，租金回報約1.9厘。

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