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TWELVE PEAKS洋房3.1億蝕放 低7年前買入價三成

【明報專訊】雖然豪宅市場不時錄得高價成交，惟市場仍有內地背景買家以蝕讓價放售超級豪宅。其中深圳廣田集團董事局主席葉遠西，最新以3.1億元放售山頂加列山道12號TWELVE PEAKS單號洋房，較其2018年一手購入價低1.4億元或31%。

意向實用呎價8.3萬

高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝稱，上述物業為TWELVE PEAKS單號洋房，就樓書所見，實用3731方呎，4房4套連書房間隔，連1802方呎花園、719方呎天台及車庫，以現狀交吉形式私人協商出售，意向價3.1億元 ，實呎約8.3萬元。資料顯示，業主2018年4.5億元向新地（0016）一手購入，繼當年由匯豐銀行承做按揭外，上月亦由一名葉姓人士以個人名義借出約3.21億元人民幣作二按，該名葉姓人士名字以普通話拼音，料為內地人士，單位最新放售價，較7年前一手購入價低1.4億元或31%。

元朗舊樓兩房242萬沽 4個月升兩成

不過，受惠100元印花稅政策，400萬元以下細價樓再有短炒獲利個案。美聯物業區域經理翟安暉稱，元朗青山公路、樓齡約51年的單幢樓保安樓一個中層C室，實用425方呎，兩房間隔，以241.8萬元售出，實呎5689元。原業主今年2月200萬元購入，短短4個月，帳面獲利41.8萬元或近21%。

另外，中原地產副分區營業經理李建華表示，荃灣海濱花園11座中層G室，實用面積580方呎，3房間隔，以537萬元易手，實呎9259元。原業主今年1月才以522萬元買入單位予女兒居住，但收樓後女兒工作地區有變，故忍痛割愛，持貨約5個月，帳面雖獲利15萬元或約3%，惟連使費後料微蝕離場。

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