芳菲主打2房 旺中帶靜

明報記者 盧浩鏘

攝影 鍾林枝

芳菲位於何文田勝利道5號，鄰近油尖旺區核心地段，項目預計明年9月落成、樓花期長約1年。樓盤屬單幢項目，提供71伙，主打1房及2房戶，佔單位總數逾九成。各戶型中以2房佔最多，提供43伙，約佔60%，實用面積由377至465方呎，另設4個連天台或露台特色戶。項目7月開售至今，暫時售出2伙。

樓花期1年 示位洋溢西班牙格調

發展商早前開設位於佐敦彌敦道協成行九龍中心地下的展銷廳，設有以28樓C室為藍本的交樓標準示範單位，實用面積414方呎連22方呎露台；可留意的是，單位間隔經過改動，由2房打通為1房套間隔，而同座其餘樓層的C室則屬2房間隔。

單位裝修設計洋溢西班牙巴塞隆拿的自然元素，具年輕及活力風格；室內以橄欖綠及淡玫瑰粉紅色牆身為主調，配搭線條流暢的家具、燈飾及擺設，為住所空間注入巴塞隆拿時尚氣息。長方形客飯廳佔地約130方呎，間隔方正實用，採近落地玻璃設計。發展商已預先配備了鞋櫃及小量儲物空間，減少戶主收納物品的煩惱。

樓層高度3.15米 增儲物空間

單位採開放式廚房設計，發展商於廚具配套，提供德國品牌西門子嵌入式電磁爐及拉趟式抽油煙機，方便住戶享受入廚樂趣。客廳與廚房外連22方呎露台，並以玻璃摺門作分隔，讓住戶身處大廳可享室外景觀。單位另一賣點為樓層高度約3.15米（逾10.4呎），高樓底設計讓住戶可以增加儲物空間。

房間方面，睡房連浴室佔地約180方呎，房間內設有L形廣角大玻璃窗，放置雙人牀後仍可三邊上下牀，牀的另一邊設置工作枱供住戶使用，枱旁附以灰色透明玻璃設計櫃門的衣櫃，方便住戶收納衣物之餘亦不失時尚氣息。

浴室配套方面，牆身以淺色水磨石及瓷磚為主，地板以瓷磚作襯托，既美觀又耐用。浴室屬企缸設計，亦配備鏡面儲物櫃，單位內設置通風窗戶，配備浴室寶，對流效果更有助通風與驅散浴室濕氣及異味。

區內購物交通配套齊備

芳菲附近亦不乏大型商場，例如朗豪坊、T.O.P等，為住戶提供生活及購物地點。項目位於九龍東核心地帶，交通便利，住戶只須步行約10分鐘即可到達港鐵旺角站或旺角東站，往返港島線及東鐵線，盡享便捷生活圈。

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