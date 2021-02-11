HOLBORN主打1房戶 毗鄰太古城配套齊

明報記者 陳寶恩、攝影 劉焌陶

THE HOLBORN位於筲箕灣道1號，鄰近港島著名商業區太古坊。項目預計關鍵日期為2023年4月底，樓花期長約20個月。THE HOLBORN採單幢式設計，住宅樓層達25層（3至32樓），標準戶樓層有3部升降機，一層設有17伙，包括6伙開放式戶、10伙1房戶及1伙2房戶。

項目提供420伙，戶型由開放式至2房，另備特色戶。其中開放式實用面積介乎220至237方呎，提供142伙，佔全盤34%；1房戶實用面積介乎253至314方呎，提供242伙，佔57%；2房戶實用面積452方呎，提供24伙，佔6%；另有12伙特色戶，實用面積200至571方呎。當中標準戶最細單位為3樓以上的A8室，實用面積220方呎，開放式間隔，向北面，入門左方為浴室，開放式廚房則貼近露台，有助通風。

開放式戶佔逾三成 單位面積220呎起

發展商昨日率先向傳媒開放3個示範單位參觀。其中1房單位以28樓B5室為藍本，設有一個清水交樓標準示範單位及一個連裝修經改動示範單位。單位實用面積255方呎，樓層高度達3.5米，空間感十足；為善用空間，單位內附有多組到頂的高身衣櫃及儲物櫃，另附有梯子予住戶使用，方便取放高處物品。單位採用套廁設計，浴室位於睡房內。睡房內亦有一組大衣櫃，儲物空間充裕。至於客飯廳採用開放式設計，開放式廚房採明火煮食爐，配上白色枱面，惟美中不足是工作枱面較窄小。

單位附送梯子方便住戶

至於連裝修經改動示範單位，全屋以藍綠色為主調，設計師拆去睡房原有的高身衣櫃及部分牆身，房間與客廳改以磨砂玻璃趟門分隔，富有古雅味道。浴室洗手盆及地板統一鋪上灰色水磨石，牆身就分別用上藍綠色長方形磁磚及白色雲石面。至於客飯廳，牆身選用深藍色調，配以紅色沙發，設計用色大膽。另外，2房交樓標準示範單位以28樓A1室為藍本，實用面積452方呎。入門經過玄關位置，左方是儲物室，方便住戶放置雜物。客廳連開放式廚房，廳區兩側分別連露台及工作平台，預料有助空氣對流及採光。至於主人房間隔四正，同樣設兩邊大窗。

逾萬呎會所 採英倫式設計

會所方面，THE HOLBORN設有1.2萬方呎室內會所及園林，採英倫設計，提供16項設施，1及2樓住客會所設施包括Fit Gym、Fit Yoga及宴會廳The Social Room等，至於天台亦有休閒設施，包括Day Glamping、Sky Theatre、Sky Farm、BBQ @33及Energy Hub等。

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