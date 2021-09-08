項目料吸港島東上班族租住

太古城近期呎租35至42元

以鄰近的太古城為例，提供的單位較大，近期呎租約為35至42元，其中太古城綠楊閣極高層A室，實用面積1114方呎，屬3房套間隔連工人房，向東北，坐享全海景。業主叫租5萬元，最終以4.6萬元租出，折合實用呎租41元。業主於2003年12月以590萬元買入，持貨18年，租金回報達9.4厘。

至於另一大型屋苑嘉亨灣，2座高層A室，實用面積662方呎，3房間隔，早前以2.85萬元租出，呎租43元。單位業主2014年6月，以1088萬元購入，租金回報約3.1厘。同屬單幢樓盤的成安街33號柏匯，近期呎租介乎53至90元，上月平均成交呎租57元。其中項目低層B室，實用面積188方呎，屬開放式戶，以1.2萬元租出，實用呎租64元，業主今年1月以428萬元購入，租金回報約3.3厘。

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