恒地近82億奪庇利街市建局項目 每呎樓面地價11,414元 料建逾千伙7年最大市區重建項目

明報記者 甘潔瑩

項目上月下旬截標，共收6份標書，除恒地外，還包括長實（0001）、新地（0016）、嘉華（0173）分別獨資入標，會德豐伙拍華懋參戰，另信置、招商局置地（0978）及嘉里（0683）組財團競投。恒地早年已在土瓜灣區進行多項併購舊樓，如馬頭圍道傲形、馬頭角道迎豐，以及剛入伙、位於是次恒地奪標項目對面的啟岸，另目前亦在土瓜灣道、落山道、下鄉道、麗華街、美華街進行併購。

每呎樓面地價1.14萬 低估值下限一成

恒地發言人表示，集團很高興今次成功投得市建局庇利街/榮光街項目，項目位處市區核心地段，對該區相當熟悉，包括項目毗鄰的啟岸，另在區內亦數個舊樓重建項目，對該區的發展潛力很有信心。集團期待跟市建局攜手合作，為東九龍舊區帶來新氣象，推動可持續發展。

恒地：推動東九可持續發展

資料顯示，中標者需要按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。

事實上，挾港鐵屯馬線全面通車的利好因素下，市建局在土瓜灣內多個重建項目亦備受關注，如是次項目的北面，共有5個項目分割成6幅地盤作重建，分別位於榮光街、啟明街、鴻福街、銀漢街等（見地圖），其中土瓜灣道/榮光街項目，擬建一條橫跨土瓜灣道的行人天橋及連接至港鐵土瓜灣站，反映日後交通更便捷。若日後恒地再奪取餘下市建局項目，料將對區內發展產生協同效應。

若奪北面市建局6地盤 可增協同效應

是次恒地中標項目除住宅部分外，項目亦設11.94萬方呎的商場，商場首10年由中標財團及市建局共同持有，租金收益七三分帳，10年後可互售予對方，又或額外延長共同持有年期多5年。營運15年後，可公開招標出售，將以七三分帳；公眾停車場則可隨時招標出售。另中標財團將來賣樓收益若達到148億元，若以住宅總樓面計即每方呎約2.47萬元，須按比例向市建局分紅，比例由20%至50%不等。

萊坊：對「小區」形式發展 具指導作用

萊坊執行董事林浩文表示，中標價合理，又指市建局以「小區」形式發展為主，庇利街項目有指導作用，預計住宅部分落成後每呎售價由2.5萬元起。他又稱，現時市區大部分舊樓物業樓齡高及質素差，相信未來市建局會加快舊區重建及復蘇進度，特別在油麻地、旺角及土瓜灣等舊區，以小區形式發展的項目會愈來愈多。