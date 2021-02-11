上月三大辣稅283宗 按月跌三成

可留意的是，三大辣稅今年5月錄得628宗、涉總稅款約14億元後，相關宗數和涉總稅款收益，6月起開始調頭回落，至8月屬連續3個月下挫。至於8月三項辣稅中，反映投資者入市情况的DSD成交有203宗，其中2宗來自非住宅物業個案（與7月數字相同），比7月總宗數342宗，減少139宗或40.6%；與此同時，DSD所涉稅款由8.455億元減少46%至4.567億元。

上月稅款6.4億 連跌3個月

8月涉及非住宅物業的DSD稅款為1190萬元，相比7月錄得的120萬元，按月勁升近9倍，而且是自去年12月以來、8個月的按月新高；可留意是，非住宅物業的DSD於去年11月其實已告取消。

另反映非本港或公司買家的BSD，上月僅有49宗相關成交，與7月持平；但相關稅款由7月份的1.2億元，按月增加41.4%至1.697億元。此外，涉及額外印花稅SSD之成交量表現不俗，8月錄31宗相關成交，按月增加4宗或14.8%；所涉稅款由7月的1410萬元增加12%至1580萬元。