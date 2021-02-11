中國內地8月PPI漲9.5％ 高預期
文章日期：2021年9月10日
【明報專訊】國家統計局昨日公布，中國8月份居民消費價格（CPI）按年上升0.8%，預期為1%；工業生產者出廠價格（PPI）按年升9.5%，較預期的9%為高。這是繼進出口數據之後，再有中國經濟數據高於市場預期。
國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，8月份各地區各部門持續做好保供穩價工作，消費市場供應總體充足，價格平穩運行。受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格按月和按年漲幅均有所擴大。
按年比較，PPI上漲9.5%，漲幅比前一個月擴大0.5個百分點。按月則升0.7%，漲幅較7月擴大0.2個百分點。按年而言，生產資料價格上漲12.7%，漲幅擴大0.7個百分點；生活資料價格上漲0.3%，漲幅與前月相同。主要行業中，煤炭開採和洗選業、黑色金屬礦採選業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業價格漲幅在21.8%至57.1%之間，合計影響PPI上漲約7.9個百分點，超過總漲幅的八成。
CPI總體平穩 按月上漲0.1%
CPI總體平穩，按月而言上漲0.1%，漲幅比前一個月回落0.2個百分點。其中，食品價格由7月的下降0.4%轉為8月上漲0.8%。
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