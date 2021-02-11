華懋豪景花園臨海地申建2幢住宅 料涉150伙 地皮現作露天貨倉

明報記者 甘潔瑩

華懋改劃住宅地皮位於青山公路青龍頭段丈量約份第388約地段第94號和毗連政府土地，鄰近豪景花園商場，前臨海景，地皮面積約3.45萬方呎，現坐落於住宅（乙類）用地，發展商申請放寬地積比率，由2.1倍增加20%至2.52倍，擬建2幢15層高住宅大廈，提供150個住宅單位，總樓面約8.7萬方呎。

申請人向城規會提交的文件顯示，擬議發展方案，住宅大廈分A、B座，住宅的地下擬用作大堂、會所及其他附屬設施，另設1層地庫作停車場，另項目內設有綠化地帶。華懋指發展符合規劃意向，並已就擬議發展進行技術評估，將不會構成負面影響；同時，發展的建築物將後移，提供可持續及環境友善設計，以及改善現有行人天橋等，期望城規會作正面考慮。

亞洲聯合基建逸東邨對面地申建187伙

另一方面，有發展商配合政府拓展東涌新發展區，將地皮申請改劃住宅發展。由亞洲聯合基建及相關人士持有的東涌西部第48區地皮，位於逸東邨及基督教香港信義會道恩青年營對面，擬作住宅發展，涉及187伙。據城規會文件顯示，有關地盤面積約5.8萬方呎，當中一半為政府用地，現坐落於「住宅（乙類）」用途，部分涉及「道路」用地，亞洲聯合基建等擬以地積比率不多於2倍發展，擬建2幢13層高住宅大廈、以及1幢兩層高另設2層地庫的會所，提供187伙、平均面積約622方呎的住宅，總樓面約11.6萬方呎。

灣仔仁誠大廈申強拍 估值1.67億

此外，有財團向土地審裁處就灣仔仁誠大廈申請強拍令，屬該處今年接獲的第12宗強拍申請。土審文件顯示，申請人由廣中發展有限公司和嘉芬有限公司聯合提出，公司董事包括關錫錚等，兩公司共持有約91.3043%業權，尚餘2個單位未成功收購，測量師對整個項目的估值約1.67億元。資料顯示，仁誠大廈位於摩理臣山道29號，鄰近南洋酒店，地盤面積約1920方呎，現為1幢11層高商住舊樓，地下為商舖，樓上為住宅樓層，該物業1969年落成，樓齡約51年。據悉，若項目作重建，發展地積比率為9倍，即可建樓面約1.73萬方呎。