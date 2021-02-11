曼翹首日收近560票 超額逾10倍

富豪‧悅庭今年開齋 洋房4260萬沽

曼翹為今年迄今繼旺角千望後，第二個折實價低於400萬元的市區上車盤；項目樓花期長約10個月，是桂洪自2002年推售北角和富豪庭後，再次在本港推售住宅。至於曼翹首推50伙，實用186至250方呎、屬開放式戶和1房戶，提供最高18%直減折扣，整批折實均呎19,648元，和同區二手呎價相若；實用192方呎開放式戶折實價入場費331.8萬元、實呎17,281元。相對較早前開售的另兩個何文田單幢新盤VAU RESIDENCE、芳菲，首日各收不足百票，曼翹收票反應明顯稍勝一籌。

另外，雖然市場聚焦今日黃竹坑港島南岸2期揚海、天水圍Wetland Seasons Bay等主要新盤混戰，但其他大額一手現樓餘貨仍錄得成交；華懋旗下西貢洋房玥廬，新錄9月首宗一手成交，透過招標以8018萬元售出2號屋，實用3275方呎連703方呎花園、實呎2.44萬元，相關成交價為項目暫時最便宜紀錄。玥廬由10幢洋房組成，去年至今累售8幢洋房，套現總額估計約7.6億元。百利保（0617）元朗洪水橋富豪‧悅庭亦錄今年首宗一手成交，以4260萬元售出67B號屋，實用2824方呎連896方呎花園、實呎1.5萬元。

ISLAND RESIDENCE頂層4000萬沽

會德豐旗下同樣已屆現樓的筲箕灣ISLAND RESIDENCE，以4000萬元售出頂層32樓B室，單位實用1112方呎連298方呎天台和108方呎平台、實呎3.59萬元，為項目最後一伙可售單位。另嘉華（0173）大埔白石角嘉熙，8月連錄7宗撻大訂個案後（有關買家均採建築期付款），個別單位昨日再售出；其中5座12樓實用466方呎H室，以822.9萬元售出、實呎1.76萬元，此單位價單新定價1048.2萬元（較2018年舊定價895.5萬元調高17%），新買家用盡21.5%直減折扣，新成交價較舊成交價765.7萬元高7.5%。